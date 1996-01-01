"Без башни - 2007". В гонках выжили все!

Экстрим! Как много в этом слове для сердца русского! Давно известно, что мало кто из русских не любит быстрой езды, а также стремительного бега, освежающего плавания, взлетов и падений... Эта любовь и легла в основу экстремальных мультигонок на острове Русском.

Впервые владивостокцы познакомились с мультигонками в 2001 г., начали сразу с Азиатских соревнований. С тех пор появилось в крае некоммерческое партнерство "Без башни", которое совместно с Приморской федерацией альпинизма и скалолазания устраивает ежегодные праздники тела и духа для любителей сверхактивного отдыха. Кроме того, практичных людей привлекают 100000 - призовой фонд гонок, а стремящихся побеждать всех и всюду честолюбцев - возможность поучаствовать в тех самых азиатских гонках, которые породили "безбашенность" в Приморье.

В экстремальных гонках на выживание "Без башни-2007" на мысе Поспелова участвовали 15 команд - в каждой по три парня и одной девушке, все они прошли 4-месячный отборочный тур. "Самое главное - командный дух, - говорит одна из участниц. - Если один выходит из соревнований - выходят все".

Первым этапом гонок стал начавшийся прямо от парома велосипедный кантри-кросс протяженностью 40 км. Длина кросса компенсировалась относительно неплохой дорогой: наших гонщиков не удивишь грунтовой трассой в камнях и облаках пыли. Следующий этап - гребля, 7 км. Практически все команды одинаково активно "подгребли" к следующему этапу, заставившему их задуматься: велотрекинг по так называемой пересеченной местности. Проще говоря, экстремалы колесили по травяным тропам вокруг форта Поспелова, который также называют Временным береговым укреплением № 4, определяя свой маршрут с помощью карт и стрелочек, знаков и надписей, оставленных организаторами в качестве намеков, куда дальше двигаться.

На пути спортсменов возникли скалы, и им пришлось сменить велосипеды на "когти" и веревки. Начался этап, подготовленный федерацией альпинизма. Не считая незначительных ошибок, большинство участников справилось с этой задачей так, как будто они всю жизнь провели в неприступных горах.

У моря гонщики разделились попарно и ныряли за судейскими предметами, напоминая сцены из фильма "Человек-амфибия". Этот этап был тяжел парным разделением, но и под водой командный дух не растворялся: если кому-то становилось тяжело, товарищ немедленно принимал меры. Отстающие команды, примчавшись на берег, судорожно срывали с себя одежду, торопясь нагнать уже всплывающих соперников. Ради победы, казалось, многие готовы были нырнуть прямо в шортах, майках и велосипедных шлемах.

Заключительный этап стал сюрпризом. Изнемогающие от напряжения спортсмены переправились во Владивосток, причем отрыв для многих измерялся часами. Из последних сил, таща тех, кто отстает, бежали они к площади Борцов за власть советов, на которой их ждала арка из воздушных шариков, перетянутая финишной ленточкой. Некоторые экстремалы даже связались веревками, чтобы не потерять по пути тех, кто совсем ослаб.

Когда грудь первого спортсмена коснулась финишной ленточки, казалось, что эта грудь сейчас разорвется от вздоха облегчения и торжества. Спортсмены от усталости ложились прямо на асфальт, обливались водой из бутылок, рвали на себе футболки с надписью "Без башни-2007". Награждение прошло в вихре мелодий, сменой которых занимался диджей Ice, а когда стемнело, над площадью расцвели огненные астры фейерверка. Все, кто в этот день прошел колоссальное количество испытаний, перешагнули в своей жизни новую ступень. С наслаждением они говорили "Мы это сделали!"

По итогам гонок на выживание победила команда Pace-maker, на втором месте - All Star, третье место за командой "Свободный Спорт".