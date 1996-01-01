Велик спусков не боится

Гораздо больше можно отрыть для себя, если перейти от спокойного катания на велосипеде к агрессивному. Тут тебе и полнота жизни, и кураж, и адреналин в полном объеме. Так обычный велосипед становится маунтинбайком. Теперь его призвание не дорожки в парке, а горы, сопки и виражи.

Маунтинбайк (по-англ.- горный велосипед) сегодня, как рассказали во владивостокском "Экстрим-клубе", - понятие широкое и, скорее, образное. Этим словом называют велосипеды, предназначенные для езды по рельефным сопкам, и горный велоспорт.

Велоконь и обмундирование

Высокая проходимость и маневренность, прочность и сила - вот основные требования к маунтинбайку. Он должен иметь прочные колеса с широкой и толстой резиной, тормоза повышенной надежности, широкий диапазон передач и независимую подвеску колес. У этого маунтинбайка есть все - прочная рама, мощные тормоза, широкие колеса, амортизирующая передняя вилка и ходовая подвеска на уровне 200 мм. Вес велосипедного беса - за 20 кг, но настоящий маунтинбайк легким быть не может. Цена на такие велосипеды меньше 65000 руб. не опускается. Около 30000 руб. по требуется на специальное обмундирование. Шлем с козырьком, наколенники из пластика и металла, спецобувь и прочие премудрости - все, чтобы было безопасно и надежно.

"Маунтинбайк включает в себя много дисциплин, - комментирует велоэкстремал Дмитрий ЕФИМУК, - кросс-кантри, даунхилл, триал, стритовое катание". Но самым скоростным и экстремальным в этом ряду является даунхилл. Для него владивостокские экстремалы и подбирают "железного коня".

Даунхилл по-приморски

Приморский рельеф очень пригоден для развития даунхилла. Сопки, крутой рельеф - его стихия. Некоторые экстремалы устраивают велобега прямо по городским просторам, выбирая труднопроходимые участки парков и городского ландшафта. Как правило, все это дополняется искусственными трамплинами и прочими препятствиями.

Скоростная трасса для даунхилла специально снабжается препятствиями: камни, ветки, овраги, крутые повороты не дадут скучать спортсмену в дороге. Времени на прохождение такой трассы уходит немного, но энергии тратится неимоверное количество.

"Здесь внизу чувствуешь полное отсутствие сил, - делится впечатлениями даунхилист Алексей, - порой сразу после спуска падаешь и лежишь неподвижно на земле какое-то время, но в то же время тебя переполняет энергия. Словно в тебе бомба разорвалась. Постепенно силы возвращаются, а чувство новой энергии еще больше разрастается. Кровь играет, душа поет". Прежде чем перейти к даунхиллу, профи советуют потренироваться в кросс-кантри.

Но, как рассказал Дмитрий, участник в заездах по даунхиллу, те, кто переходит к катанию со скоростных спусков, начинают сразу и безо всяких: учиться сначала на маленьких горках, постепенно увеличивая высотный барьер, не станет никто. Сразу забираешься на гору и вместе с профессионалами катишь вниз. Рискованно, но для того и идут в этот спорт.

Клубная жизнь

Вячеславу только 15 лет, а он уже совершил не один спуск на маунтинбайке. Родители выбор сына не одобрили, но и запретить не сумели. Травматизм в даунхилле высок, тем не менее поклонников у него меньше не становится. Сегодня в этот спорт приходят ребята от 14 лет, и то, что они творят на, казалось бы, обычных велосипедах, может вызывать шок. Запрыгнуть одним колесом на бревно, расположенное на уровне полутора метров над землей, и спрыгнуть с него, при этом совершив в воздухе разворот, и дальше вниз по скоростному спуску...

Как вид досуга, маунтинбайк, если верить нашим экстремалам, появился в 70-х, когда некоторые велосипедисты стали ездить не по гладким дорогам, а по кочкам и ухабам. Для этого стали переделывать велосипеды: менять обычные шины на сверхпрочные, устанавливать переключатель скоростей. В Россию маунтинбайк пришел в 90-е, к 98-му добрался до Владивостока. Сегодня маунтинбайкеров у нас около тридцати и все они состоят в "Экстрим-клубе". Владивостокскому "Экстрим-клубу" почти 10 лет. По словам президента Владивостокского клуба экстримальных видов спорта Александра МАРАМЧИНА, клуб объединяет тех, кто желает получить от жизни все. Возраст членов клуба от 14 до 35 лет. Все они разные, но все схожи в одном: их призвание - дорожный экстрим, а главное требование - побольше адреналина.

"Клуб способствует развитию экстрима в Приморье, к тому же людям с общими интересами всегда нужно объединяться, чтобы демонстрировать мастерство, учиться друг у друга, - продолжает Александр. - "Экстрим-клуб" регулярно проводит чемпионаты по велоспорту и участвует в кубковых соревнованиях. Работа не останавливается и зимой. Велосипеды оснащаются шипованной резиной, и вновь - покорять вершины, правда, на этот раз уже снежные". Одной из своих целей клуб считает создание маунтинпарка. Подобные существуют по всей Европе. Специально оборудованные трассами и спусками, подъемниками и препятствиями, эти парки собирают тысячи любителей экстремального велоспорта. Маунтинбайк за более чем 30 лет после своего появления превратился из любительского дела в целую индустрию. Специальные профессиональные школы и клубы, магазины и парки существуют по всему миру.

В нашем городе пока все больше держится на энтузиазме. Как таковой школы-профи нет, но старички этого дела с радостью делятся опытом с новичками. "Никакой теории за партой, сразу - практика. Главное, научиться чувствовать себя свободно и не бояться препятствий. Бывают случаи, когда начинающий экстремал тормозит перед бревном, которое он должен перепрыгнуть, и преодолевает его с велосипедом на руках", - рассказывает один из корифеев даунхилла.

Первые спуски новички всегда совершают в компании опытных спортсменов. Не обходится, конечно, без травм и ушибов, падений и поломок, но тем не менее мало кто уходит из даунхилла.