В субботу отметим День образования Приморского края

Основные торжества пройдут на центральной площади Владивостока. Там откроется выставка достижений народного хозяйства и социальной сферы, где будут представлены результаты и перспективы развития городов и районов края, а также экспонаты, передающие уклад жизни поселенцев, свидетельства самых интересных исторических моментов.

Весь день на площади будет работать выставка-ярмарка "100 лучших товаров Приморья", где жители и гости города смогут приобрести качественные продукты питания по ценам производителей. В рамках праздника пройдет парад национальных кухонь, а народные умельцы продемонстрируют свои изделия на выставке-ярмарке "Город мастеров". Дополнит атмосферу праздника гала-концерт фестиваля народного творчества.