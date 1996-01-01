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Угольщики и энергетики бьют тревогу
Неравномерная подача ж/д вагонов в Приморском и Хабаровском краях приводит к срыву плана отгрузки угля потребителям, сообщил журналистам в понедельник управляющий Владивостокским филиалом ОАО "СУЭК" Александр ЗАНЬКОВ.
"Нехватка вагонов для доставки угля на Дальнем Востоке для предприятий энергетики и ЖКХ достигла критического уровня", - заявил управляющий.
"Вследствие срыва графика предоставления вагонов мы недопоставили потребителям региона 32,4 тыс. тонн угля. С начала октября отставание по отгрузке угля филиала составляет 64,3 тыс. тонн. При суточной заявке в 300 вагонов обеспечение составляет 167 вагонов. Недоподача вагонов доходит до 44% в сутки", - сказал А.Заньков. Наиболее критическая ситуация сложилась на углепогрузочных станциях Новошахтинск, Липовцы (обе - Приморский край) и Чегдомын (Хабаровский край). В октябре по плану Владивостокский филиал СУЭК должен отгрузить потребителям 429 тыс. тонн угля, в том числе 387 тыс. тонн по железной дороге. На 15 октября отгружено лишь 113 тыс. тонн (34% от плана). В то же время на складах предприятий филиала лежит 186 тыс. тонн угля - полумесячная норма. "При постоянном срыве графика поставок вагонов мы не можем гарантировать выполнение обязательств перед заказчиками", - утверждает А.Заньков.
По его словам, в условиях, когда в регионе происходит напряженный процесс интенсивного накопления топлива на складах электростанций и котельных, малейшее отклонение от графика поставок может повлечь за собой серьезные последствия для жизнедеятельности региона в зимний период. Энергетики также отмечают напряженную ситуацию.
"Уже в сентябре складывалась крайне напряженная ситуация с поставкой угольной продукции на энергоисточники филиала "Приморская генерация" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания", - заявил "ЗР-Диалог" начальник службы топливообеспечения и топливоиспользования филиала Сергей КОЗИНИН. - Значительный провал в отгрузке в первой половине месяца был компенсирован в 3-й декаде, что, в свою очередь, привело к крайне напряженной работе станций по выгрузке поступающего угля, значительно превышающего нормативы суточной выгрузки и, как следствие, дополнительному износу технологического оборудования. Кроме того, превышение норматива технологической выгрузки может привести к сверхнормативному времени нахождения полувагонов на территории электростанции согласно договорным обязательствам, что приведет к выставлению железной дорогой штрафных санкций за дополнительное время использования вагонов, которые фактически возникли по вине грузоперевозчика, а именно ОАО "РЖД".
По его словам, в октябре ситуация выглядит более угрожающе. "По состоянию на 17 октября при плане отгрузки по Новошахтинску 94,6 тыс. тонн фактически отгружено 60,8 тыс. тонн, по Липовецкому - при плане поставки 32,5 тыс. тонн отгрузка составляет 29,9 тыс. тонн. Таким образом, общая недопоставка на сегодняшний день составляет 36,4 тыс. тонны, что в период начала прохождения осенне-зимнего периода и получения паспортов готовности просто недопустимо", - говорит С.Козинин.
В свою очередь, пресс-служба Владивостокского отделения ДВЖД сообщила, что Дальневосточная дорога полностью выполняет свои обязательства перед шахтерами по поставке подвижного состава под погрузку угля. К сбоям в погрузке привел дефицит вагонов, находящихся в собственности коммерческих компаний.
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