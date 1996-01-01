Требуется ревизор для... канализации

Администрации Владивостока призналась, что не располагает достоверной информацией о состоянии городской канализации.

Администрация просит краевое управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) отсрочить восстановление городской ливневой канализации, так как такие работы связаны с многочисленным трудностями и отсутствием необходимой информации. Как уже сообщал "ЗР", летняя проверка местными органами Росприроднадзора сетей городской ливневой канализации показала: ливневые сточные воды с территории Владивостока сбрасываются с нарушением Закона "Об охране окружающей среды", плату за негативное воздействие на окружающую среду никто не вносит. Краевое управление Росприроднадзора предписало администрации Владивостока до 25 сентября исполнить ряд мероприятий по улучшению санитарной и экологической обстановки в городе. В частности, устранить выявленные летней проверкой нарушения эксплуатации городской ливневой канализации, произвести ее ремонтно-восстановительные работы и очистку от мусора, ликвидировать незаконные врезки хозяйственно-бытовой канализации в систему ливневой, а также представить подробную схему расположения выпусков городской ливневки.

Разумеется, ни одно из этих требований в указанный срок выполнено не было. В ответном письме на имя руководителя Росприроднадзора по Приморскому краю "отцы города" сетуют: "Протяженность городской ливневой канализации составляет около 300 км. Произвести ремонтно-восстановительные работы всей городской ливневой канализации и ее очистку от бытового и иного мусора до 25.09.2007 г. не предоставляется возможным в связи с большим объемом работ, а главное - отсутствием достоверных схем и информации о состоянии городской ливневой канализации".

Администрация Владивостока просит федеральное природоохранное ведомство дать ей временной люфт до второй половины 2008 года. За это время городские чиновники обещают провести полную ревизию, инвентаризацию и подготовку проекта реконструкции городской ливневки. От ремонтно-восстановительных же работ представители городской власти предлагают вообще отказаться, а приступить сразу к реконструкции всей системы.

В настоящее же время средств городского бюджета хватает лишь на то, по информации мэрии, чтобы ремонтировать аварийные участки, где выход из строя ливневки влечет подтопление дорожного покрытия, придомовых территорий и подвалов домов.

Также администрация Владивостока дает понять, что не готова в одночасье решить такие вопросы, как выявление и ликвидация несанкционированных выпусков в ливневую канализацию, разработка нормативов предельно-допустимого содержания посторонних примесей в ливневых сточных водах, охрана залива Петра Великого от загрязнения сточными водами.

В беседе с корр. ДДГ "ЗР" заместитель руководителя управления Росприроднадзора по Приморскому краю Надежда КОЛОСЮК назвала письмо из мэрии "чиновничьей отпиской". "За невыполнение предписания администрации Владивостока грозит применении штрафных санкций в соответствии с российским административным законодательством", - подчеркнула Надежда Колосюк.