В Хабаровске топить нельзя отключить

Хабаровская теплосетевая компания (ХТСК) получила паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом на пресс-конференции в Хабаровске сообщил директор компании Николай ЮРАСОВ. При этом журналисты, оказавшиеся в актовом зале ХТСК, жаловались на холод. "Экономим!" - признался Юрасов, тут же, впрочем, заявив, что "здесь не холодно".

По словам энергетиков, они свою работу по подготовке к зиме успешно завершили, а если где-то (на тот момент в 250 домах Хабаровска) тепла еще нет, претензии надо предъявлять жилищно-коммунальным службам и муниципальным теплосетям.

В подготовку к отопительному сезону ХТСК вложила 371 млн руб. Структура ремонтных расходов такова: на строительные материалы - 30%, подрядчикам - 35-40% (при этом благодаря тендерам ХТСК сэкономила здесь свыше 10 млн руб.) и на благоустройство - около 35%. Особенно дорого энергетикам обходится ремонт в центре города.

Главная же проблема энергетиков - это должники. Так, местные бюджеты городов Амурск и Николаевск-на-Амуре должны за потребленное школами и детсадами тепло свыше 40 млн руб. каждый. Здесь речь об отключениях пока не идет. Зато нет тепла на 35 промышленных предприятиях края, где еще не подписали с энергетиками акты готовности к зиме.

Как рассказал Николай Юрасов, из-за солидных долгов проблемы есть на оборонном заводе "Вымпел" в Амурске (21,9 млн руб.) и хабаровском тепличном комбинате "Восток"(15 млн руб.). Причем если в Амурске, судя по всему, после получения гарантийного письма из Москвы тепло будет, то предложенные аграрниками пока 5 миллионов из взятого кредита энергетиков не устраивают: платите все или растите свой товар при холодных батареях. Против такого аргумента не пойдешь.

Однако самую сильную головная боль вызывает несознательное население. Так, дебиторская задолженность ХТСК по Хабаровскому краю сегодня составляет 1,3 млрд руб. Из них свыше 750 млн "накоплены" жителями Хабаровска, Комсомольска, Николаевска, Амурска и Биробиджана. Причем эти давние долги продолжают расти - примерно каждый год добавляется еще 48 млн руб. Хотя не платят, оказывается, всего лишь 2-4% жильцов.

При этом, если с ЖЭУ и ТСЖ (в Хабаровске у ряда из них накопились 2-3-миллионные долги) энергетики могут договориться, а в сложных случаях и просто отключить, то с жильцами-одиночками этот прием не срабатывает. Между тем закон продавать жилье нерадивых жителей за долги, энергетикам пока не разрешает.

- Даже за рубежом 100% платежей не собирают, мы собираем не меньше 96%, а 98% у нас предел, - уверен Николай Юрасов.