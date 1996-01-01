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Отопительный сезон-2007
В 8 районах Приморского края с 8 по 10 октября начался отопительный сезон. По информации отдела жизнеобеспечения администрации Приморского края, в Дальнереченске, Кировском, Красноармейском, Дальнереченском, Михайловском, Пограничном, Пожарском и Тернейском районах температура опускается до 0 градусов и потому тепло подают в учреждения здравоохранения и образования.
По плану на начало отопительного сезона Приморью необходимо 62 тыс. тонн мазута. На сегодня запасено 103,7 тыс. тонн. В пути находится еще 14,5 тыс. тонн мазута. Таким образом, край располагает практически двойным запасом жидкого топлива. По информации отдела по топливным ресурсам "белого дома", остальные виды топлива в край также поступают в запланированном порядке.
Напомним, постановлением правительства от 23 мая 2006 г. "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам РФ" установлено, что отопительный сезон начинается, когда в течение 5 суток среднесуточная температура не превысит 8 градусов тепла. Но на юге Приморья еще теплая осень, тем не менее владивостокцы тихо паникуют: город входит в зиму без хозяина, многие жилые дома без договоров с тепловыми сетями и т.д.
Пресс-служба Владивостока пытается всех успокоить: по ее данным, готовность теплотрасс составляет 97%. В жилищном фонде наряду с промывкой и опрессовкой внутридомовых систем сделан ремонт внутренних систем отопления (4 115,6 погонных метров), 340 стояков систем отопления лестничных клеток, 56 печных очагов. Как всегда, возникли в крае проблемы с ведомственным жильем, точнее, с бывшим ведомственным. Сложно шла подготовка к предстоящим холодам на объектах, передаваемых от различных ведомств (морская инженерная служба ТОФ, Шкотовская КЭЧ, ОАО "Дальмостострой" и др.). Как отмечают в городском управлении по вопросам ТЭКа, при их передаче на муниципальный баланс организации вопреки федеральному закону не предоставляют техническую документацию, а количество имущества не соответствует указанному в перечне. Кроме того, техническое состояние объектов не отвечает требованиям безопасной эксплуатации.
Остались в прошлом летние трения между Владивостокскими тепловыми сетями и филиалом "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК", отвечающими за тепло во Владивостоке, Артеме, Партизанске. Во всяком случае, так утверждают обе стороны. По данным ДДГ "ЗР", суть их была в том, что из года в год поступают жалобы на низкое качество теплоснабжения в Первомайском и Ленинском районах. Одна из причин - несоответствие установленного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах зданий правилам технической эксплуатации. Попросту говоря, тепловые узлы в подвалах многих домов затоплены водой, старые, ржавые и недоукомплектованные. Это надо иметь в виду жителям многоквартирных домов, выбирающим способ управления и создающим ТСЖ - как бы не пришлось обновлять оборудование за свой счет. Особенно проблемно шла регулировка тепловых узлов в домах, питающихся от ТЭЦ-2. Филиал "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК" за собственный счет выполнял ремонт оборудования, что еще раз подтверждает больную истину: коммунальные сети России находятся в крайне запущенном состоянии, их новые хозяева приобретают на свою голову множество проблем.
С первыми снегопадами жителям Владивостока предстоит убедиться, насколько правдивы цифры о закупке 9 единиц снегоуборочной техники дополнительно к ныне действующим 54 единицам экскаваторов, грейдеров, фронтальных, роторных и лаповых снегопогрузчиков. Дорожным службам города поставлены первые партии песко-солевой смеси для борьбы с гололедом. Как сообщили в отделе санитарного содержания городских территорий, в настоящее время на базе предприятия "Сигнал" находятся 1600 кубометров готовой смеси. Компанией "Экспресс-стройматериалы", выигравшей тендер на выполнение муниципального заказа, будет поставлено 3000 кубометров песка и 1200 тонн соли.
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