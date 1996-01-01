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Цены рвут, инфляция - стоит
Большое спасибо от всех нас. Родное правительство, в финансовой своей части, признало, что запланированная инфляция по итогам года будет "немного превышена". Согласитесь, после 35-100-процентного подорожания всего и вся слушать о каком-то другом поведении главного макропоказателя уже стало не просто неловко, а даже раздражительно горько.
Последний месяц для большинства населения региона стал негативным. Вместо обещанного сезонного снижения цен на продукты питания - бывало такое после собранного в России урожая - народ получил их резкий скачок.
Прежде всего, подорожали сыр, масло, хлеб, молоко, мясо, рыба, яйца, овощи, рис. Такой вот, стандартный набор продуктов, который мы с вами каждый день на своем столе видим. Причины повышения названы не чиновниками, а отраслевыми общественными организациями бизнеса. Так, хлебопеки говорят о высоких ценах на зерно за рубежом, молочники твердят о дефиците сухого молока, мясопереработчики - о повышении спроса на китайскую свинину и сокращение производств мяса в этой стране, рыбопромышленники - о больших затратах, производители яиц - о том, что они до этого вообще в убыток работали.
Заявления отраслевых организаций вроде бы логичны. Да вот все равно терзают смутные сомнения. Вот коснемся молочки. Как ни крути, а не все молоко у нас делают из импортного сухого. Но и "натуральное" ведь тоже подорожало. Вот и спросите у отечественного фермера: чего же это он, шельмец, отпускные цены на свое сырье так взвинтил? И спросили. А они, оказывается, о таких своих грехах и слыхом не слыхивали. Нет, говорят, мы молоко по цене воды как отдавали посредникам, так и отдаем...
Народ речи слушает, а с каждым заходом в магазин за сердце хватается. Не все, конечно, а так, отдельные слои общества - слабые эти пенсионеры, им же, чтобы сердечко не болело, к пенсии 150 руб. добавили, а они все не угомонятся.
Причем все это происходит на фоне подготовки к выборам. А ведь традиционно в этот год цены держали. Как держали? Кровью, потом, угрозами, волевыми решениями народу не объясняли. Но народ в выборные года "хорошо" жил. Был уверен, что выборный год - это "сладкий" год.
Сегодня воли, пота, крови пока не видно. А зачем, когда за Садовым кольцом да на Рублевке все показатели в норме. Конечно, есть бунтари. Например, губернаторы отдельных регионов стали призывать к государственному регулированию цен. Почему губернаторы стали бунтовать? Так они на себе гнев народа ощутили, не все, конечно, но есть еще такие в России, кто иногда узнает, что там, в низах, простой "люд" делает.
Однако то сословие, что денег при покупке куска мяса не считает, зря думает, что его эта "разогнавшаяся" инфляция не касается. Это пока только люд из-за молока и сыра волнуется. Гнев начнется тогда, когда финансовый кризис грянет, о котором правительство почему-то вновь забудет предупредить...
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