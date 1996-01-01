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Хочу морскую свинку!
- Пятилетний сын второй месяц терроризирует всех домашних - увидел у друга морскую свинку и захотел такую же. Сложны ли эти зверьки в содержании и не опасно ли ребенку с ними возиться?
Убежденные свинководы полагают, что на свете нет лучшего домашнего животного для детей. Свинки неагрессивны и никогда не кусаются. В случае крайнего раздражения большее, на что они способны, - ударить обидчика зубом. Зверьки привязываются к человеку, обожают, когда их гладят. Породистые животные очень красивы.
Свинки обладают ярко выраженной индивидуальностью, и общение с ними доставляет большое удовольствие. Эти создания занимают в доме совсем немного места. Питаются свинки относительно дешевыми растительными кормами, причем летом довольствуются травой. Живут они довольно долго, до 5-8 лет, а то и больше. Если регулярно чистить их клетку или ящик, то запах практически не ощущается. В содержании прихотливы только длинношерстные морские свинки - их нужно регулярно купать и расчесывать гребнем.
Морская свинка быстро учится узнавать своего хозяина, многие животные быстро привыкают и откликаются в дальнейшем на свою кличку, однако не стоит ожидать от морской свинки понятливости и послушания, активной "игры" с ребенком, тем более выполнения каких-либо команд. Морские свинки не наделены интеллектом собаки или кошки и во многом их поведение довольно-таки примитивно.
Еще одна сложность - морские свинки не поддаются дрессировке и в туалет привыкают ходить по всему пространству клетки, а не в строго отведенном для этого хозяином месте. Поэтому необходимо регулярно (не менее одного раза в неделю, но лучше - два) менять подстилку в клетке. Не рекомендуется заводить единственное животное. Морские свинки очень чувствительны к недостатку общения и в одиночестве чувствуют себя плохо.
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