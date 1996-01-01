Где студенту жить хорошо?

Во Владивостоке стартовал смотр-конкурс на лучшее общежитие города. Организатором мероприятия выступило управление культуры и молодежной политики администрации города.

Как сообщили в оргкомитете мероприятия, смотр-конкурс проводится с целью стимулирования активности молодежи, проживающей в студенческих общежитиях Владивостока, повышения культуры быта, соблюдения чистоты и порядка, улучшения материальных и жилищно-бытовых условий в общежитиях города.

Смотр-конкурс пройдет в два этапа. С 2 по 4 октября специалисты администрации города оценят претендентов на победу. На данный момент заявки на участие подали общежития ДВГАИ, ДВГТУ, ВГУЭС, ДВГГТК, ТОВМИ И ППТ. После того, как жюри побывают во всех студенческих городках, оценочная комиссия подведет итоги. Победитель будет объявлен 16 октября. Остальные участники конкурса получат дипломы и памятные призы от администрации Владивостока.