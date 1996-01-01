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И станцуем, и споем
- У меня 9-летняя дочь и 6-летний сын. Устроилась на работу, бабушка согласилась заниматься воспитанием внуков. Решено было отдать девочку на танцы, а мальчика в музыкальную школу. Не опоздали ли мы с поступлением?
Если вас или ваше чадо не покинула мечта стать великим ПАГАНИНИ или ОЙСТРАХОМ, то прямой путь вам в музыкальную школу. Детишек сейчас мало, рождаемость по плану президента еще когда вырастет, а классы и инструменты простаивают. Требования, к счастью, а может быть, к сожалению не такие жесткие. Поэтому без абсолютного слуха берут ребят не старше 9 лет и с удовольствием возятся с ними в течение 5-7 лет. Может быть, не удастся попасть на класс фортепиано, но на хоровое отделение или отделение народных инструментов обязательно возьмут. Было бы желание заниматься. Оплата примерно 500 руб. в месяц. Ну и инструмент необходимо будет купить.
Родители юных спортсменов должны призадуматься, если желают отдать ребёнка в спортивную или художественную гимнастику. По словам тренера высшей квалификационной категории Ирины КАЙГОРОДЦЕВОЙ, самый оптимальный возраст для прихода в большой спорт - 5-6 лет. В такие группы ведут набор в Детской и юношеской школе олимпийского резерва. О возвращении практики 20-летней давности в отношении принятия ребенка в спортивную школу с 8-9 лет речь не идет. Дети сейчас намного сильнее и нормативы усложняются. Как отметила тренер, в Ленинск-Кузнецке, в частности, существуют школы, где берут деток с 3-4 лет. Могут посмотреть на спортпригодность 4- летнего малыша и во Владивостокской ДЮСШР. Обучение здесь также платное.
"Художниц" (так называют художественных гимнасток) набирают, начиная с 8 - летнего возраста в спорткомлпексе "Юность". Если успеете, то примут в бесплатную группу. На плавание также можно записаться на бесплатной основе. Но так как год уже начался, то, скорее всего, придется отдавать по 100 руб. за занятие. Посвятить свободное время ребенка теннису можно без возрастных барьеров в теннисном клубе "Владивосток", за 1800 руб. в месяц. Берут детей с 5 лет. Говорят, что для большего эффекта за 30 дней надо взять не меньше 10 уроков.
В ритме вальса или танго можно закружиться практически в любом возрасте и в любое время, особенно если ваш ребенок мальчик. На партнеров всегда спрос, и любой появившийся парнишка в стенах танцевального класса на вес золота. Если у вас девочка - то в танцевальный ансамбль "Улыбка" уже не попадали. Есть надежда попасть в "Плясунью" (Дом детского творчества) сначала на ребенка посмотрят, а со временем могут взять в коллектив на бесплатной основе. Абсолютно никакой роли не играют ни возраст, ни способности вашего ребенка в танцевальной студии "Балета Тодес". Вас лишь спросят, готовы ли вы сразу внести деньги за месяц - около 4 000 руб., и приобрести брендовые костюмы. Занятия ведут профессиональные балетмейстеры из Москвы, и по мере привыкания ребенка к нагрузке вы сами поймете, засветит ли звезда вашего юного танцора на центральном телевидении. Пробный урок стоит 350 руб.
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