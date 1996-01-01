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Первое иностранное тайное общество
На пограничных столбах, установленных по распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н.Н.Муравьева-Амурского вдоль границы с Китаем, еще не успела высохнуть краска, а на российской территории уже образовалось первое китайское тайное общество. Оно называлось "Гун и хуэй" ("Общество единомышленников").
Политических целей "Общество единомышленников" не преследовало, а начиная с 60-х гг. ХIХ в. старалось прибрать к рукам скупку женьшеня, пантов, мехов у китайских охотников и местных аборигенов в долине р. Иман (ныне Большая Уссурка). Говоря современным языком, это был мафиозный клан, сродни сицилийским.
Первоначально "Общество" объединяло родственников одной из китайских семей. Затем расширилось за счет привлечения в него друзей "семьи", их земляков и волонтеров. И со временем взяло под контроль все местное аборигенное население, его промыслы и торговлю на территории от устья Имана до юго-западных отрогов Сихотэ-Алиня.
"Общество" имело свой устав, свод правил (законов), согласно которым вершился суд и которые были обязательны и для китайских охотников, и для аборигенов. Законы России при этом в расчет не принимались.
Во главе "Общества" стояло правление, состоявшее из старшины округа и 13 старшин различных возрастных категорий, судей и писарей. К 1907 г. в обществе числилось около 300 членов.
Тайная деятельность "Общества" шла вразрез с интересами России. Более того, прямо противоречила им. Но только в 1907 г. деятельность его была властями запрещена официально.
По материалам краткого энциклопедического справочника "Приморский край", Владивосток, ДВГУ, 1997 г.
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