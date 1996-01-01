В северных районах края началась подача тепла

В Красноармейском и Тернейском районах первое тепло поступает в учреждения здравоохранения и образования. Ночью в этих районах температура опускается до 0 градусов, однако днем еще относительно тепло - воздух прогревается до 10 градусов тепла.

Постановления о начале отопительного сезона также приняты в Арсеньеве, Артеме, Большом Камне, Уссурийске, Лесозаводске, Партизанске, Находке, Анучинском и Кавалеровском районах. Как сообщили в отделе жизнеобеспечения края, к началу отопительного сезона в Приморье все готово, топливо поступает в запланированном порядке, а теплоснабжающие предприятия при первой необходимости могут приступить к подаче тепла.

В остальных районах отопительный сезон начнется, если в течение 5 суток среднесуточная температура не превысит 8 градусов тепла. Эти требования прописаны в Правилах технической эксплуатации тепловых установок Министерства энергетики РФ.