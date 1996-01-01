Остальных под крыло управляющих компаний...

Во Владивостоке объявлен конкурс на выбор управляющих компаний для управления многоквартирными домами. Конкурс ориентирован на те жилые здания, собственники которых не определились со способом управления своим имуществом или не реализовали принятое ими решение, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как отмечает начальник отдела тарифного регулирования администрации города Евгения МАЙОРОВА, во исполнение Жилищного кодекса в краевом центре на протяжении уже более двух лет проходят общие собрания собственников жилья, на которых граждане должны выбрать один из способов управления - товарищество собственников жилья (ТСЖ), управляющую компанию (УК) или непосредственное управление. К сожалению, на сегодняшний день лишь немногие собственники определились с желаемым способом управления. Из 2800 многоэтажных многоквартирных жилых домов всего 30 выбрали форму ТСЖ (лишь 1%!), 26 - непосредственное управление и около 100 - управляющие компании. С учетом сложившейся ситуации большинство многоквартирных домов по-прежнему обслуживаются компаниями, действующими по договору с администрацией Владивостока.

Согласно постановлению администрации города № 2420 от 27.09.2007 г., конкурс пройдет в несколько этапов, исходя из числа районов. Так, обслуживание жилищного фонда Фрунзенского района будет выставлено на конкурс 19 ноября 2007 г., Советского района - 10 декабря 2007 г., Первореченского - 21 января 2008 г., Ленинский - 11 февраля 2008 г., Первомайский - 10 марта 2008 г.

Вместе с тем, подчеркивает Евгения Майорова, объявление конкурса нисколько не влияет на процесс самостоятельного выбора собственниками способа управления. Даже в том случае если по конкурсу, проведенному муниципалитетом, выбор будет сделан в пользу одной из управляющих компаний, граждане могут впоследствии выбрать иной способ управления. Единственное условие - Жилищный кодекс позволяет вернуться к выбору не ранее, чем через год после начала работы под крылом выбранной УК.

Мэрия предлагает ознакомиться с условиями конкурса в газете "Красное знамя Приморье" от 2 октября № 54 или на сайте администрации Владивостока в разделе "Документы".