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В провинции народ уже "отрезается" от центрального отопления

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

2,5 тыс. человек "отрезались" в Дальнегорске от централизованного водяного отопления и перешли на альтернативные источники электрообогрева с помощью конвекторов, теплых полов, микрокотельных.

И это не предел: на 1 июля этого года зарегистрирован еще 1 991 человек, желающих перейти на альтернативное отопление из Дальнегорска, Краснореченского, Тайги, Рудной Пристани. Специалисты ОАО "Дальнегорская электросеть" анализируют ситуацию и рассматривают возможности. Пока на альтернативное отопление переведены дополнительно лишь 420 квартир. На большее электросети просто не рассчитаны. Подстанция, питающая центр города, полностью загружена. Если один из ее трансформаторов выйдет из строя, второй может не выдержать мощности.

Стремление перейти на альтернативку вызвано дороговизной тарифов на теплоэнергию, низким качеством услуг "Примтеплоэнерго": никто не хочет платить за холодные батареи, забитые стояки. В месяц дальнегорцам приходится платить за 3-комнатную квартиру по 3 тыс. руб. только за отопление. Это слишком накладно для семейного бюджета. Сегодня на альтернативное отопление перешли уже 20% горожан. Чтобы перешли все оставшиеся желающие, надо построить в городе еще 4 электросети.

В соседнем Кавалерово решили проблему радикально: просто отказывают всем желающим отрезаться от центрального отопления, так как мощности сетей перегружены. Но находятся умельцы, которые без всяких разрешений самостийно переходят на альтернативку. В Арсеньеве только за минувший год отрезались от водяного отопления 2 тыс. человек.

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