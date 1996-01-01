Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В провинции народ уже "отрезается" от центрального отопления
2,5 тыс. человек "отрезались" в Дальнегорске от централизованного водяного отопления и перешли на альтернативные источники электрообогрева с помощью конвекторов, теплых полов, микрокотельных.
И это не предел: на 1 июля этого года зарегистрирован еще 1 991 человек, желающих перейти на альтернативное отопление из Дальнегорска, Краснореченского, Тайги, Рудной Пристани. Специалисты ОАО "Дальнегорская электросеть" анализируют ситуацию и рассматривают возможности. Пока на альтернативное отопление переведены дополнительно лишь 420 квартир. На большее электросети просто не рассчитаны. Подстанция, питающая центр города, полностью загружена. Если один из ее трансформаторов выйдет из строя, второй может не выдержать мощности.
Стремление перейти на альтернативку вызвано дороговизной тарифов на теплоэнергию, низким качеством услуг "Примтеплоэнерго": никто не хочет платить за холодные батареи, забитые стояки. В месяц дальнегорцам приходится платить за 3-комнатную квартиру по 3 тыс. руб. только за отопление. Это слишком накладно для семейного бюджета. Сегодня на альтернативное отопление перешли уже 20% горожан. Чтобы перешли все оставшиеся желающие, надо построить в городе еще 4 электросети.
В соседнем Кавалерово решили проблему радикально: просто отказывают всем желающим отрезаться от центрального отопления, так как мощности сетей перегружены. Но находятся умельцы, которые без всяких разрешений самостийно переходят на альтернативку. В Арсеньеве только за минувший год отрезались от водяного отопления 2 тыс. человек.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин