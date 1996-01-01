Можно не ломать голову, вспоминая или отождествляя этот временной промежуток с какой-нибудь эпохой или, не дай бог, войной. Это не годы, не месяцы, и не дни, оставшиеся до построения капитализма, или, не дай бог, конца света. Это всего лишь навсего средний срок жизни современного российского мужчины: ровно столько, согласно данным статистики, обнародованным на прошлой неделе, мы, мужички, проходим от появления на свет до мраморного стола патологоанатома...

Для меня сладкоголосые речи о скором стремительном экономическом росте и удвоении ВВП не просто отдаленная перспектива! Для меня это сказка, поскольку знаю, что удваивать "продукт" со стремительно тающим населением будет просто некому. Все закономерно, что, естественно, не может не вызывать сожаление, обиду как за нацию, так и за кремлевских романтиков.

Боюсь навести напраслину, но в этих цифрах для кое-кого есть свой "кайф". Мне кажется, "по долгу службы" в этом "полувеке" российского мужика заинтересованы ответственные работники системы соцзащиты и пенсионной, в частности, с ее хроническим дефицитом средств. Именно в последние годы пенсионный возраст стал жизнеутверждающе называться "временем дожития".

Так вот, получается, наш мужик пашет всю жизнь, опять же, удваивая ВВП и наполняя свои закрома в пенсионном фонде, а перед самым выходом на заслуженный отдых - того... внезапно высвобожденные деньги (после 58 лет 11 месяцев и 16 дней, как мы понимаем, они уже не нужны "получателю"). Финансово интересный проект, согласитесь?!

К чему весь этот разговор, спросите вы? А к тому, что за сладкоголосым пиететом, ежедневно сваливаемым на нас с экранов телевизора, мы не задумываемся над приоритетами, наивно полагая, что находимся под пристальным вниманием высших государственных сил.

Вот хотя бы пример из жизни. Мой тесть всегда считал, что в случае беды, будь-то проблемы со здоровьем или стихийное бедствие, о нем не забудут. В ответ он как бы вносил авансовый платеж: всегда "правильно" голосовал. Поддерживал политику "партии и правительства", осуждал "оппортунистов", мешавших, по мнению "с экрана", строить нам теперь уже капиталистическое будущее. Так бы и имела власть одну боевую и постоянную электоральную единицу, если б не случилась беда.

В прошлом году еще здоровый 55-летний мужик, непьющий, работящий (всему хутору свиней резал и держал огород размером с половину футбольного поля), - сегодня одноногий инвалид. Следствие надрыва в шахте, на которой он заработал свою нищенскую пенсию. Краевые и районные врачи делали, что могли, но при нынешнем развитии приморской медицины смогли лишь облегчить страдания больному через ампутацию... Можно ли было спасти ногу, а заодно прилагающегося к ней полноценного мужика? Как оказалось, можно. Только вот цена вопроса была за полмиллиона рублей, и спасти ногу тестя мог столичный или забугорный скальпель. Врач, который знакомился с его историей болезни, прятал глаза, понимая, что человек обречен на инвалидность.

А теперь давайте зададимся вопросом: как относиться к группе экстремалов, решивших покорить в принципе непокоряемую горную китайскую реку? Об этом случае на прошедшей неделе трубили практически все СМИ. К какой "партии" я примкну: той, что записала смельчаков в герои и гордость России, или к той, что здраво рассудила и расценила безрассудный поступок как блажь зажравшихся мажоров?

Ответ, как говорится, на любителя. Хотя меня искренне возмутил тот факт, что за спасение "блаженных", которые в здравом уме и твердой памяти пошли на самоубийство, бюджету пришлось раскошеливаться на 10 млн руб.! А сколько еще мужиков могли погибнуть при их спасении?! И плевать, что у парней из МЧС есть, например, Сахалин с его Невельском...

Я это к тому, что не только у госвласти, но и у самих нас отношение к человеческой жизни какое-то излишне легковесное. Статистика так и говорит: слишком много россиян мужского пола гибнет в различных экстремальных ситуациях, в большинство из которых мы сами себя и загоняем. Того гляди, обвинят нас, русских, в умственной недалекости.

А нам остается только читать статистику, размышлять над бренностью земного существования и считать тающие годы, месяцы и дни?