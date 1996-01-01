Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Японская семья: одиночество вдвоем
Кроткая нежная женщина в кимоно, всецело настроенная на своего мужчину. Возможно, так мы представляем японку. На самом деле она давно уже не соответствует этому образу.
Любовь в стиле SMS
Молодые японцы отличаются от своих сверстников из других азиатских стран даже внешне. Ученые уверяют, что у них становятся аномально развитыми большой палец правой руки: парни и девушки со скоростью хороших машинисток отбивают им SMS-ки и электронные письма, объясняясь друг другу в симпатии и приглашая скоротать время вместе: в прогулке по магазинам или в бесконечных посиделках в кафе. Когда дело дойдет до откровенного, они могут вместе отправиться в рабу-хотэру (от англ. love hotel) - встречаться дома не принято. Тесно, да и привычки ходить друг к другу в гости в Японии нет.
Впрочем, занятия любовью на нейтральной территории - занятие не главное. Если дело идет к свадьбе, любовь лучше проверить с помощью конкретных показателей: девушка может поинтересоваться балансом на банковских счетах жениха, а заодно уточнить, какой по счету он ребенок в семье. Если первый, юношу может ждать разочарование: по традиции, он должен жить с родителями, а это значит, что его молодая жена поступает в узаконенное рабство к свекрови. Если же любовь сильнее или, наоборот, о браке договариваются родители (и такое бывает), то начинаются свадебные приготовления.
Рогатые невесты
Процесс документального оформления брака в Японии прост: зашли на минутку в муниципалитет, поставили подписи под заявлением и все - муж и жена. Однако после этого, как правило, многие устраивают традиционную церемонию свадьбы в синтоистском храме. Там тоже ничего сложного, но невесте и жениху потребуются очень дорогие (порой ценой в хороший автомобиль) кимоно. Близкие родственники и немногочисленные гости тоже имеют шанс продемонстрировать свои возможности и блеснуть нарядами: женщины - кимоно, мужчины - фраками.
Невесте перед церемонией наденут парик в стиле "симода", к макушке которого прикрепят небольшие проволочные рожки. На голову наденут большой белый колпак, эти рожки скрывающий. Дело в том, что для японца худшее женское качество - ревность, а олицетворяет ревнивую женщину рогатый демон Хания. Невеста покрывает свои рожки-зародыши колпаком и тем самым навсегда отказывается от права на ревность.
После этого - короткая молитва священника, три глотка сакэ из чашек друг друга, и вот уже жених и невеста превратились в мужа и жену. Но на этом обряд не заканчивается. Выйдя из синтоистского храма, обычно все едут переодеться в европейские свадебные наряды, после чего - в церковь. Все равно в какую - православную, лютеранскую или молельный дом мормонов - японцы не вникают в сущность обряда. Им нравится сам процесс венчания - красиво!
Вечером переодеваются еще раз и отправляются в ресторан или бар - отметить создание новой семьи неформально, посчитать деньги, подаренные гостями, пообщаться с друзьями.
Замужем без мужа
Японки выходят замуж все позже и позже, сейчас 30-летняя невеста воспринимается вполне нормально, хотя лет семьдесят назад она сгодилась бы разве на роль мамы-сан. Но внутри самой семьи традиции сохраняются лучше. Несмотря на возрастающее желание японок работать, более половины из них остаются домохозяйками.
Их день складывается из забот по дому, посиделок с соседками, шопинга, посещения ресторанов - кошелек мужа в их руках.
Единственное, чего в этих руках нет, так это самого мужа. Сотрудник японской фирмы рано уезжает на работу и возвращается очень поздно. Или вообще не приезжает, оставаясь ночевать в отелях поблизости от кабачка, где его застала ночь. Редкий гость в своем доме, он все меньше разговаривает с женой, а она с трудом вспоминает его лицо. Даже если его привозят на такси девушки-хостесс, она не ревнует - рога спрятаны. Но и ему нечем гордиться: все, кроме денег на выпивку, он отдает ей, а кроткая невеста со временем превращается пусть и не в ревнивого, но демона. Некоторые японские домохозяйки не разрешают мужьям по утрам ходить в туалет - экономят воду. Из-за этого или по какой иной причине, но на станциях по утрам и очереди в мужских туалетах. Мой знакомый, нервировавший жену тем, что просаживал заработок в игровых автоматах, однажды ночью был избит ею. "Такая маленькая, но сильная, как дьявол", - жаловался он, выгнанный из дома и кутающийся в плащ на холодной лестнице.
Развод и разные могилы
Все чаще японки уходят от своих мужей после выхода последних на пенсию. Они с удивлением понимают, что малознакомый пожилой мужчина, который раньше только иногда заходил домой и которого взрослый ребенок не хочет звать "папой", теперь постоянно находится рядом и здорово этим раздражает. Вот и приходится расставаться, чтобы не менять свою жизнь.
Иногда мужья уходят первыми - в мир иной, тогда жены наследуют состояние и бизнес (если есть). Порой традиция берет верх, и женщина так и не решается покинуть супруга в этой жизни. По обычаю, когда придет ее смертный час, она должна быть похоронена в одной могиле с мужем. Женщины платят несколько тысяч долларов, чтобы лежать отдельно от своего благоверного. Дорого, конечно, но может быть, при следующем рождении повезет больше?
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей