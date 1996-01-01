Японская семья: одиночество вдвоем

Кроткая нежная женщина в кимоно, всецело настроенная на своего мужчину. Возможно, так мы представляем японку. На самом деле она давно уже не соответствует этому образу.

Любовь в стиле SMS

Молодые японцы отличаются от своих сверстников из других азиатских стран даже внешне. Ученые уверяют, что у них становятся аномально развитыми большой палец правой руки: парни и девушки со скоростью хороших машинисток отбивают им SMS-ки и электронные письма, объясняясь друг другу в симпатии и приглашая скоротать время вместе: в прогулке по магазинам или в бесконечных посиделках в кафе. Когда дело дойдет до откровенного, они могут вместе отправиться в рабу-хотэру (от англ. love hotel) - встречаться дома не принято. Тесно, да и привычки ходить друг к другу в гости в Японии нет.

Впрочем, занятия любовью на нейтральной территории - занятие не главное. Если дело идет к свадьбе, любовь лучше проверить с помощью конкретных показателей: девушка может поинтересоваться балансом на банковских счетах жениха, а заодно уточнить, какой по счету он ребенок в семье. Если первый, юношу может ждать разочарование: по традиции, он должен жить с родителями, а это значит, что его молодая жена поступает в узаконенное рабство к свекрови. Если же любовь сильнее или, наоборот, о браке договариваются родители (и такое бывает), то начинаются свадебные приготовления.

Рогатые невесты

Процесс документального оформления брака в Японии прост: зашли на минутку в муниципалитет, поставили подписи под заявлением и все - муж и жена. Однако после этого, как правило, многие устраивают традиционную церемонию свадьбы в синтоистском храме. Там тоже ничего сложного, но невесте и жениху потребуются очень дорогие (порой ценой в хороший автомобиль) кимоно. Близкие родственники и немногочисленные гости тоже имеют шанс продемонстрировать свои возможности и блеснуть нарядами: женщины - кимоно, мужчины - фраками.

Невесте перед церемонией наденут парик в стиле "симода", к макушке которого прикрепят небольшие проволочные рожки. На голову наденут большой белый колпак, эти рожки скрывающий. Дело в том, что для японца худшее женское качество - ревность, а олицетворяет ревнивую женщину рогатый демон Хания. Невеста покрывает свои рожки-зародыши колпаком и тем самым навсегда отказывается от права на ревность.

После этого - короткая молитва священника, три глотка сакэ из чашек друг друга, и вот уже жених и невеста превратились в мужа и жену. Но на этом обряд не заканчивается. Выйдя из синтоистского храма, обычно все едут переодеться в европейские свадебные наряды, после чего - в церковь. Все равно в какую - православную, лютеранскую или молельный дом мормонов - японцы не вникают в сущность обряда. Им нравится сам процесс венчания - красиво!

Вечером переодеваются еще раз и отправляются в ресторан или бар - отметить создание новой семьи неформально, посчитать деньги, подаренные гостями, пообщаться с друзьями.

Замужем без мужа

Японки выходят замуж все позже и позже, сейчас 30-летняя невеста воспринимается вполне нормально, хотя лет семьдесят назад она сгодилась бы разве на роль мамы-сан. Но внутри самой семьи традиции сохраняются лучше. Несмотря на возрастающее желание японок работать, более половины из них остаются домохозяйками.

Их день складывается из забот по дому, посиделок с соседками, шопинга, посещения ресторанов - кошелек мужа в их руках.

Единственное, чего в этих руках нет, так это самого мужа. Сотрудник японской фирмы рано уезжает на работу и возвращается очень поздно. Или вообще не приезжает, оставаясь ночевать в отелях поблизости от кабачка, где его застала ночь. Редкий гость в своем доме, он все меньше разговаривает с женой, а она с трудом вспоминает его лицо. Даже если его привозят на такси девушки-хостесс, она не ревнует - рога спрятаны. Но и ему нечем гордиться: все, кроме денег на выпивку, он отдает ей, а кроткая невеста со временем превращается пусть и не в ревнивого, но демона. Некоторые японские домохозяйки не разрешают мужьям по утрам ходить в туалет - экономят воду. Из-за этого или по какой иной причине, но на станциях по утрам и очереди в мужских туалетах. Мой знакомый, нервировавший жену тем, что просаживал заработок в игровых автоматах, однажды ночью был избит ею. "Такая маленькая, но сильная, как дьявол", - жаловался он, выгнанный из дома и кутающийся в плащ на холодной лестнице.

Развод и разные могилы

Все чаще японки уходят от своих мужей после выхода последних на пенсию. Они с удивлением понимают, что малознакомый пожилой мужчина, который раньше только иногда заходил домой и которого взрослый ребенок не хочет звать "папой", теперь постоянно находится рядом и здорово этим раздражает. Вот и приходится расставаться, чтобы не менять свою жизнь.

Иногда мужья уходят первыми - в мир иной, тогда жены наследуют состояние и бизнес (если есть). Порой традиция берет верх, и женщина так и не решается покинуть супруга в этой жизни. По обычаю, когда придет ее смертный час, она должна быть похоронена в одной могиле с мужем. Женщины платят несколько тысяч долларов, чтобы лежать отдельно от своего благоверного. Дорого, конечно, но может быть, при следующем рождении повезет больше?