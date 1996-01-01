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Лед тронулся, господа собственники
Первое, что нужно сделать всем жителям многоквартирных домов, - это успеть до 1 июля 2008 г. оформить в собственность землю под домом. Пока землю отдают бесплатно, потом её придется выкупать.
Пора четко осознать: если земля не ваша, вы владеете не приватизированной квартирой, а просто воздухом меж её стен. Второй шаг - определить к 1 января 2008 г. форму управления домом. С 1991 года идет реформа ЖКХ, 71% россиян приватизировали свои квартиры, и по Жилищному кодексу, будучи собственниками, обязаны сами содержать свое жилье, управлять общим имуществом дома.
Бизнес понемногу смелеет
Следующей бедой реформы ЖКХ является слишком малая доля бизнеса в этой сфере. Нина ПОЛИЧКО, директор ДВ научного центра местного самоуправления, иронизирует по поводу того, что далеко не только в Хабаровском крае идея частно-государственного партнерства не подкреплена механизмом защиты частных инвестиций. Создаются акционерные общества: "Приходите, вкладывайте средства, а потом мы объявим этот объект государственной собственностью и продадим вам же за немалые деньги!" И хотя бизнесу в ЖКХ ставится немало препятствий, за последнее десятилетие в России сменили форму собственности 57% тепловых и 41% водопроводных сетей. В ответ на всенародный ропот о том, что дома в городах России не подвергались капитальному ремонту с самого начала перестройки и даже раньше, правительство приняло закон РФ от 21 июля 2007 г. "О фонде содействия реформированию ЖКХ". Квоты на каждый регион определены и выделены, но это не значит, что каждый город автоматически деньги получит. Нужны активные действия муниципалитетов по реформированию ЖКХ. Если в городе нет товариществ собственников жилья (или как в Хабаровске на 2000 домов 80 ТСЖ, во Владивостоке на 5000 домов - не многим больше), то правительственных денег региону не видать.
Правительство навязывает власть народу
Многие муниципалитеты считают, что граждан к управлению жильем допускать нельзя. Это, мол, дело профессионалов, и пусть лучше все дома в городе будут выставлены на конкурс и разобраны меж управляющими компаниями. Между тем условия конкурса таковы, что специалисты из Тюмени рассказывали, как ужасна эта процедура. Мало какая управляющая компания в России соответствует требованиям закона. Вывод тех, кто уже прошел по этой дороге: все спасение в жильцах. Задача №1 - уговорить граждан выбрать способ управления домом (не обязательно ТСЖ - можно УК), и тогда игра начинается по значительно более простым правилам. Спасение управляющих компаний - в руках жильцов.
В приморском городе Лучегорске содержание жилья стоит меньше, чем во Владивостоке, зато стоимость горячего водоснабжения выше. Хотя эта горячая вода, по сути, является "отходом производства" Лучегорской ТЭЦ. В Южно-Сахалинске на весь город всего 4 ТСЖ, зато успешно действует территориальное общественное самоуправление (ТОС). Давно назрела необходимость в создании банка положительного опыта реформы ЖКХ. В России есть города и районы-лидеры: Тульская и Ростовская области, Ямало-Ненецкий округ, Тюмень, Сургут.
Александр СОКОЛОВ, мэр Хабаровска, возмущенно высказывал работникам ЖКХ: "28 субъектов федерации уже получили 10 млрд руб. из федерального бюджета, а мы сидим и ушами хлопаем. Прошу по-хорошему: работайте над реформой ЖКХ!"
Фурор произвело выступление Светланы НИКИФОРОВОЙ из Ангарска, коммерческого директора ООО "Наш дом". Этот городок в области реформы ЖКХ впереди России всей. Здесь работают 8 управляющих компаний, 92% жителей определились с выбором формы управления домом. Для сравнения привожу таблицу услуг ЖКХ в Ангарске и Владивостоке (причем заметьте, что у них вообще нет графы "капитальный ремонт жилья").
В Тихоокеанскую коалицию по содействию реализации реформы ЖКХ в ДВФО входит 21 организация. Сегодня её специалисты регулярно проводят семинары в городах Дальнего Востока. Здесь можно получить консультацию и помощь по любым вопросам ЖКХ (директор Александр СМЫШЛЯЕВ, тел.: 26-96-06, 8-908-984-13-11) Только не надо приходить сюда с просьбой: "Помогите собрать с жильцов деньги на реформу ЖКХ! Если ваши соседи по дому пассивны, то реформа не для них. Сфотографируйте свой ржавый и заболоченный подвал - и рядом положите фотографии дома благополучных соседей".
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