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Самый главный Учитель... это время
У каждого человека в душе так или иначе затерялась пара советов и наставлений, прозвучавших некогда из умных уст. У кого-то отыщутся целые параграфы, научившие верно мыслить и жить. Как бы то ни было, прислушиваясь или равняясь на конкретного человека, мы волей-неволей делаем его своим учителем жизни. Накануне Дня учителя "ЗР - Диалог" провел опрос на тему: "Есть ли у вас учитель жизни?"
Зиновий САВИЙ, пенсионер
- У меня было много учителей за прожитые 80 лет. Родители, старшие братья, преподаватели в институте, коллеги по работе. Каждый из них по-своему являлся для меня учителем. Но самый главный учитель, я думаю - это время. Оно учит всему и каждого.
Владислав, сотрудник маркетингового агентства
- К счастью, я учился у многих видных специалистов и у каждого старался перенять что-то полезное для себя. Но, пожалуй, самым главным своим учителем могу назвать преподавателя ныне Тихоокеанского государственного университета Наталью Николаевну, которая привила мне любовь к политике и во многом повлияла на мои взгляды и убеждения.
Марина, няня
- У меня не было и нет людей, которых я могла бы назвать своими учителями. Я все постигала сама. Возможно, потому, что не было рядом человека, который мог бы подсказать и чему-то научить, я и сделала много ошибок. Учитель жизни, я считаю, должен быть у каждого. Но его не так просто найти. Прежде всего к этому человеку должно быть абсолютное доверие. Я, например, привыкла никому не доверять, поэтому и с учителями мне не повезло.
Ирина, сотрудник банка
- Самым главным учителем для меня есть, была и останется моя первая учительница Татьяна Иннокентьевна. Именно благодаря ей многие мои одноклассники добились успехов в жизни, потому что она сумела в самом начале нашей жизни привить самые главные истины. Научила нас думать, ценить время. Ее школьные уроки сделали нас действительно умными людьми.
Татьяна Николаевна, учительница
- Я думаю, что мой учитель - этот город. Он научил меня общаться с людьми, веселиться, влюбляться, страдать, плакать. Когда в юном возрасте (я приехала во Владивосток в 17 лет поступать в педагогический институт) оказываешься одна в большом городе, где ни друзей, ни родственников, то у тебя есть только ты и этот город. Который и учит тебя жить...
Денис Петрович, пенсионер
- Кого как не родителей можно назвать своими учителями. Если не стать для своего ребенка главным советником и наставником в жизни, то ничего хорошего из него не вырастет. Мне повезло, мои родители действительно меня с детства многому научили.
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