www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Самый главный Учитель... это время

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

У каждого человека в душе так или иначе затерялась пара советов и наставлений, прозвучавших некогда из умных уст. У кого-то отыщутся целые параграфы, научившие верно мыслить и жить. Как бы то ни было, прислушиваясь или равняясь на конкретного человека, мы волей-неволей делаем его своим учителем жизни. Накануне Дня учителя "ЗР - Диалог" провел опрос на тему: "Есть ли у вас учитель жизни?"

Зиновий САВИЙ, пенсионер

- У меня было много учителей за прожитые 80 лет. Родители, старшие братья, преподаватели в институте, коллеги по работе. Каждый из них по-своему являлся для меня учителем. Но самый главный учитель, я думаю - это время. Оно учит всему и каждого.

Владислав, сотрудник маркетингового агентства

- К счастью, я учился у многих видных специалистов и у каждого старался перенять что-то полезное для себя. Но, пожалуй, самым главным своим учителем могу назвать преподавателя ныне Тихоокеанского государственного университета Наталью Николаевну, которая привила мне любовь к политике и во многом повлияла на мои взгляды и убеждения.

Марина, няня

- У меня не было и нет людей, которых я могла бы назвать своими учителями. Я все постигала сама. Возможно, потому, что не было рядом человека, который мог бы подсказать и чему-то научить, я и сделала много ошибок. Учитель жизни, я считаю, должен быть у каждого. Но его не так просто найти. Прежде всего к этому человеку должно быть абсолютное доверие. Я, например, привыкла никому не доверять, поэтому и с учителями мне не повезло.

Ирина, сотрудник банка

- Самым главным учителем для меня есть, была и останется моя первая учительница Татьяна Иннокентьевна. Именно благодаря ей многие мои одноклассники добились успехов в жизни, потому что она сумела в самом начале нашей жизни привить самые главные истины. Научила нас думать, ценить время. Ее школьные уроки сделали нас действительно умными людьми.

Татьяна Николаевна, учительница

- Я думаю, что мой учитель - этот город. Он научил меня общаться с людьми, веселиться, влюбляться, страдать, плакать. Когда в юном возрасте (я приехала во Владивосток в 17 лет поступать в педагогический институт) оказываешься одна в большом городе, где ни друзей, ни родственников, то у тебя есть только ты и этот город. Который и учит тебя жить...

Денис Петрович, пенсионер

- Кого как не родителей можно назвать своими учителями. Если не стать для своего ребенка главным советником и наставником в жизни, то ничего хорошего из него не вырастет. Мне повезло, мои родители действительно меня с детства многому научили.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru