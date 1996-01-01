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Ученые осваивают биотехнологии

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Современный потребитель все чаще обращает внимание на состав продуктов питания. Именно поэтому основным конкурентным преимуществом производителей становится использование в производстве новейших биотехнологий, а разработки ученых в области живых систем все более востребованы бизнесом.

Эту тенденцию показала Вторая международная научно-техническая конференция молодых ученых "Актуальные проблемы технологии живых систем", которая прошла 26-29 сентября в Тихоокеанском государственном экономическом университете.

На конференцию, организованную Министерством образования и науки и ТГЭУ, собрались молодые ученые со всего АТР и представили на суд ученой общественности и бизнеса новейшие разработки в области биотехнологий.

"Проведение конференции молодых ученых стало хорошей традицией, - сказал на открытии конференции проректор по научной работе ТГЭУ Юрий ШМИДТ. - Во второй раз Министерство образования и науки выбирает наш вуз для проведения этого мероприятия. Это признание достижений нашего университета в области приоритетного научного направления технологии живых систем. Уже много сделано в этой области, но еще многое и предстоит. Это открытие новых научных лабораторий и образовательных программ совместно с вузами- партнерами из стран АТР. И здесь многое будет зависеть от участия в этом процессе молодых ученых. Без их напора и энергии невозможно воплотить в жизнь наши большие планы. Надеюсь, что наша конференция поможет привлечь молодых ученых в науку".

О том, что молодым ученым есть что предложить производству, говорили доклады, которых на конференции прозвучало около 100.

"Конференция во второй раз проводится в ТГЭУ, который является ведущим вузом региона по подготовке специалистов в области пищевых биотехнологий, - сказал в интервью "ЗР" руководитель департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Приморского края Николай БОРИСОВ. - На конференции прозвучала масса полезной информации о проведенных исследованиях. Надеюсь, что применение научных достижений позволит промышленности региона выйти на качественно новый уровень развития".

Кроме выступлений, молодые ученые представили на суд собравшихся выставку-дегустацию "Биопродукты океана", на которой можно было попробовать разработки молодых ученых. Часть этих разработок уже внедрена в производство, другие еще только ждут своего воплощения в промышленном масштабе. Так что вполне возможно, что основным итогом конференции станет появление новых продуктов на прилавках приморских магазинов.

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