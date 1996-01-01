ВГУЭС: Молодой и стремительный

Открытие начальной школы для одаренных детей и нового спортивного комплекса "Чемпион", бизнес-инкубатора и игрового комплекса для дошколят - все эти мероприятия самый динамично развивающийся вуз Приморского края приурочил к своему 40-летию. И каждый из новых объектов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса стал подарком не только для студентов и сотрудников университета, но и для жителей Владивостока.

К своему 40-летию вуз подошел в отличной форме. Сегодня Владивостокский государственный университет экономики и сервиса - один из самых оснащенных университетов России, где осуществляется подготовка специалистов по 59 программам высшего профессионального образования и по 40 специальностям среднего и начального профессионального образования. ВГУЭС является безусловным лидером в области бизнес-образования, экономики, международных отношений, сервиса, туризма, моды и дизайна на Дальнем Востоке России. В университете обучаются свыше 25 000 студентов. В вузе работают более 2500 человек, более половины преподавателей - члены различных академий, доктора и кандидаты наук, профессора, доценты.

Только за последнее время здесь построены современные студенческие общежития, открыт собственный театр "Андеграунд" и медицинский центр "Лотос". В дни празднования 40-летия ректор ВГУЭС Геннадий ЛАЗАРЕВ и губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН перерезали красную ленточку, ознаменовав открытие нового спортивного комплекса "Чемпион", который занимает 6,6 тыс. квадратных метров. Здесь есть все необходимое для занятий самыми разными видами спорта. Причем ректор ВГУЭС Геннадий ЛАЗАРЕВ отметил, что двери нового спорткомплекса открыты не только для студентов и преподавателей ВГУЭС, но и для всех жителей Владивостока.

Итоги работы за последние 40 лет подвели на торжественном собрании, которое прошло в театре "Андеграунд". Губернатор Сергей Дарькин лично поздравил ВГУЭС:

- Я очень благодарен ректору и коллективу университета, что еще в 90-е они смогли сориентироваться и выстроить такую систему управления университетом, плоды которой мы сейчас пожинаем. Конечно, это пока не Сорбонна, но ВГУЭСу всего 40 лет, и основные свершения еще впереди. Мне очень приятно, что нам удалось выстроить с этим вузом такие взаимоотношения. И количество мероприятий, которое мы проводим в стенах этого вуза, говорит о многом. Например, если в 2002 г. мы проводили форум АТЭС на Морском вокзале, то в 2005 г. самую крупную в Азии встречу министров транспорта АТР мы проводили в стенах этого университета, потому что здесь созданы самые современные условия для плодотворной работы. Итоги работы нашей совместной деятельности - это открытие интерната для одаренных детей, открытие новой школы и детского сада, сегодня совместно с вузом мы планируем открыть спортивный интернат на базе ВГУЭС. Мы будем поддерживать ВГУЭС и в дальнейшем и с удовольствием реализовывать совместные программы".

Поздравительную речь губернатор закончил вручением сотрудникам ВГУЭС почетных грамот и денежных премий.

Ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев в своем ответном слове также отметил, что быть полезным обществу - основная задача университета:

- Мы уже давно проводим линию, которая ориентирует всех и каждого, от ректора до студента, работать на конечный результат. А конечная цель - это быть полезным обществу. И все проекты, которые мы сегодня реализуем, они как раз преследуют эту цель. То, что нам сегодня удалось сделать, это результат работы всего коллектива. Это связано с тем, что в университете создана команда управленцев и мы абсолютно правильно много лет назад сделали акцент на существенное повышение эффективности и профессионализма в управлении, и мы видим плоды правильно выбранной стратегии и каждодневной, кропотливой работы всего коллектива. Университет, выражаясь инженерным языком, должен быть равнопрочной конструкцией, и к этому мы стремимся. Надеюсь, у нас это получается.

На торжественном вечере прозвучало еще много теплых слов в адрес юбиляра. Поздравить ВГУЭС пришли спикер Законодательного Собрания Виктор ГОРЧАКОВ, член Совета Федерации Игорь ПУШКАРЕВ, депутат госдумы Светлана ГОРЯЧЕВА, коллеги из других вузов со всей страны, от Калининграда и Москвы до Якутска и из-за рубежа, от Болгарии до Новой Зеландии.

"ЗР" присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает вузу дальнейших побед.