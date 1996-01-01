На российско-китайские отношения посмотрели по-научному

В рамках Года Китая в России во Владивостоке прошла международная научно-практическая конференция "Российско-китайское взаимодействие: опыт институционального и научного сотрудничества", организованная Межрегиональным институтом общественных наук ДВГУ.

В нем приняли участие эксперты по отношениям двух стран из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Екатеринбурга, Иркутска, Благовещенска, Владивостока, Даляня, Шанхая и Харбина. В своих докладах и дискуссиях участники встречи искали ответы на актуальные вопросы. В каком направлении будет развиваться российско-китайское стратегическое партнерство? Как улучшить структуру и качество двусторонней торговли? Каким образом китайские мигранты адаптируются к жизни в России? Как формируется взаимное восприятие друг друга? Как наиболее эффективно наладить сотрудничество в сфере образования? Подробнее об этом читайте в одном из ближайших номеров ДДГ "ЗР".