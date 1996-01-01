www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Какой тип фигуры - такая будет и диета

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Способность складировать жирок в разных частях тела мы наследуем от предков, закрепляя этот "дар" собственным чревоугодием. Предлагаем проверить, каким типом фигуры вы обладаете от природы и как в соответствии с этим вам лучше всего обрести стройный силуэт.

Фигура в форме буквы "А".

У вас массивные бедра и ягодицы, талия узкая или средняя, жир в основном локализуется в области бедер. "А" любят жирные блюда, предпочитая отбивную пирожному.

Как сохранить силуэт.

Избегайте жира и темного мяса, сметану замените на йогурт. Откажитесь от острых приправ и ешьте свежую зелень. Простые углеводы (мучное, сладкое) замените на сложные (крупы, овощи, фрукты, картофель).

Фигура в форме буквы "Т".

Худые ноги, узкие бедра, жирок сосредоточен в области живота и спины. "Т" обожают сладости, мучные изделия, выпечку.

Как сохранить силуэт.

Избегайте сладостей и алкоголя, старайтесь есть часто малыми порциями. И побольше молочных продуктов.

Фигура в форме буквы "I".

Худые руки и ноги, плоский живот, склонность к излишней худобе. " I " обожают темное мясо, яйца, масло, копчености.

Как обрести силуэт.

Ешьте больше углеводов, позволяйте себе сладости, шоколад, больше молока и кисломолочных продуктов, на столе должна быть рыба и белое мясо.

Фигура в форме буквы "О".

Пышные формы, слой жира на спине, массивные руки, складки на животе. "О" обожает молочные продукты, творожок, сырки и сладости, что приводит к равномерному распределению жира, как у новорожденного.

Как сохранить силуэт.

Ограничьте количество калорий, старайтесь есть в первой половине дня, избегайте еды перед сном и забудьте о сладостях, если, конечно, это не мед или варенье.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru