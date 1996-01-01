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Какой тип фигуры - такая будет и диета
Способность складировать жирок в разных частях тела мы наследуем от предков, закрепляя этот "дар" собственным чревоугодием. Предлагаем проверить, каким типом фигуры вы обладаете от природы и как в соответствии с этим вам лучше всего обрести стройный силуэт.
Фигура в форме буквы "А".
У вас массивные бедра и ягодицы, талия узкая или средняя, жир в основном локализуется в области бедер. "А" любят жирные блюда, предпочитая отбивную пирожному.
Как сохранить силуэт.
Избегайте жира и темного мяса, сметану замените на йогурт. Откажитесь от острых приправ и ешьте свежую зелень. Простые углеводы (мучное, сладкое) замените на сложные (крупы, овощи, фрукты, картофель).
Фигура в форме буквы "Т".
Худые ноги, узкие бедра, жирок сосредоточен в области живота и спины. "Т" обожают сладости, мучные изделия, выпечку.
Как сохранить силуэт.
Избегайте сладостей и алкоголя, старайтесь есть часто малыми порциями. И побольше молочных продуктов.
Фигура в форме буквы "I".
Худые руки и ноги, плоский живот, склонность к излишней худобе. " I " обожают темное мясо, яйца, масло, копчености.
Как обрести силуэт.
Ешьте больше углеводов, позволяйте себе сладости, шоколад, больше молока и кисломолочных продуктов, на столе должна быть рыба и белое мясо.
Фигура в форме буквы "О".
Пышные формы, слой жира на спине, массивные руки, складки на животе. "О" обожает молочные продукты, творожок, сырки и сладости, что приводит к равномерному распределению жира, как у новорожденного.
Как сохранить силуэт.
Ограничьте количество калорий, старайтесь есть в первой половине дня, избегайте еды перед сном и забудьте о сладостях, если, конечно, это не мед или варенье.
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