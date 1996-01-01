Какой тип фигуры - такая будет и диета

Способность складировать жирок в разных частях тела мы наследуем от предков, закрепляя этот "дар" собственным чревоугодием. Предлагаем проверить, каким типом фигуры вы обладаете от природы и как в соответствии с этим вам лучше всего обрести стройный силуэт.

Фигура в форме буквы "А".

У вас массивные бедра и ягодицы, талия узкая или средняя, жир в основном локализуется в области бедер. "А" любят жирные блюда, предпочитая отбивную пирожному.

Как сохранить силуэт.

Избегайте жира и темного мяса, сметану замените на йогурт. Откажитесь от острых приправ и ешьте свежую зелень. Простые углеводы (мучное, сладкое) замените на сложные (крупы, овощи, фрукты, картофель).

Фигура в форме буквы "Т".

Худые ноги, узкие бедра, жирок сосредоточен в области живота и спины. "Т" обожают сладости, мучные изделия, выпечку.

Как сохранить силуэт.

Избегайте сладостей и алкоголя, старайтесь есть часто малыми порциями. И побольше молочных продуктов.

Фигура в форме буквы "I".

Худые руки и ноги, плоский живот, склонность к излишней худобе. " I " обожают темное мясо, яйца, масло, копчености.

Как обрести силуэт.

Ешьте больше углеводов, позволяйте себе сладости, шоколад, больше молока и кисломолочных продуктов, на столе должна быть рыба и белое мясо.

Фигура в форме буквы "О".

Пышные формы, слой жира на спине, массивные руки, складки на животе. "О" обожает молочные продукты, творожок, сырки и сладости, что приводит к равномерному распределению жира, как у новорожденного.

Как сохранить силуэт.

Ограничьте количество калорий, старайтесь есть в первой половине дня, избегайте еды перед сном и забудьте о сладостях, если, конечно, это не мед или варенье.