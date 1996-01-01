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Самый простой способ убрать живот
Посмотрите на свою фигуру в зеркало. Наверняка в первую же секунду вы машинально втянете живот. Пресловутая проблемная зона, "укротить" которую труднее всего.
Мы расскажем вам о главных принципах и правилах, без знания которых хороших результатов на пути к стройной талии не достичь.
Программа питания
Прописная истина: потребление излишнего количества калорий, не важно, с какими продуктами они поступают в организм - с белками, жирами или углеводами, ведёт к увеличению жировой прослойки на животе. Цель - урезать свой рацион на 500 ккал в день.
Исключите жидкие калории, то есть сладкие напитки - чай, кофе, лимонад, соки. Пейте чай без сахара, маложирное молоко.
Перестаньте есть чипсы, мороженое и "фаст-фуд" - во всяком случае, во время интенсивной борьбы за талию.
Откажитесь от двух кусочков сыра, которые обычно кладете на бутерброд с маслом по утрам, и ваш рацион обеднеет на целых 226 калорий.
Если не в силах побороть тягу к сладкому по вечерам, вместо шоколадки или сдобной булочки приготовьте десерт из фруктов и маложирного йогурта. В нем всего 100 ккал.
Не забывайте об овощном супе: одна тарелка прекрасно утолит голод, а принесёт всего лишь 80 ккал.
Каков эффект от разных упражнений?
Работа ногами при неподвижном туловище - поднимание и опускание, сгибание и выпрямление, перекрестные, круговые движения - укрепляет нижний отдел мышц брюшного пресса. Трудимся над складками в районе талии и ниже.
Работа туловища при неподвижных ногах - поднимание, опускание, повороты торса и т. п. - укрепляет верхний отдел мышц брюшного пресса. Убираем выпуклость в районе желудка под ребрами.
Одновременная работа туловищем и ногами "включает" большинство мышц брюшного пресса. Эффективно, но на первых порах сложновато.
Перекрестная работа туловищем и ногами нагружает косые мышцы живота, подтягивает боковые мышечные стенки брюшной полости.
Секреты эффективных тренировок
Качайте пресс натощак. Не получая энергетической поддержки извне, организм будет вынужден сжигать подкожный жировой запас прессингуемой части тела.
Не повторяйте многократно легкие упражнения, это малоэффективно.
Результат будет лучше, если сделать 16 раз при полной нагрузке, чем 50 раз спустя рукава. Некоторые тренеры, впрочем, советуют себя щадить и делать упражнения в полсилы. Если вы тренируетесь просто для тонуса, то прислушайтесь. Но если вы настроены на результат, то нужно будет выкладываться.
Как показала практика, самый лучший метод тренировки пресса - это "гигантский сет" - когда упражнения делаются одно за другим, без остановки, в быстром темпе и с максимальным числом повторений. В конце этого "марафона" пресс должен просто гореть. Но к гигантскому сету нужно приходить постепенно.
Следите за правильностью дыхания. Принцип таков: при напряжении мышц - выдох, а при расслаблении вдох.
Как часто тренировать пресс? Как минимум три раза в неделю, максимум - дважды в день.
Хула-хуп, или напольный крутящийся диск, - хорошее дополнение к занятиям. Вы одновременно разрабатываете мышцы талии и поддерживаете подвижность спины. Это особенно важно для офисных "сидячих" работников. Кстати, похожий эффект дает танец живота.
Невидимая гимнастика
Если нет времени или силы воли на регулярные силовые упражнения, попробуйте заняться "скрытой" гимнастикой - дома на диване, на рабочем месте, в транспорте.
Медленно втягивайте живот на выдохе, на вдохе возвращайтесь в исходное положение. Подход - 15-20 раз. Занимайтесь по 5-10 минут в день.
В душе - делайте массаж струей прохладной воды - круговыми движениями по часовой стрелке.
В море или на речке - сцепите ладони горизонтально и водите ими вниз-вверх на расстоянии примерно 3-4 см от живота. Вы должны почувствовать, как подобие сильной волны касается живота.
В бассейне - прислонитесь прямой спиной к стенке бассейна и, придерживаясь руками за бортик, поочередно поднимайте к груди, согнутые в коленях ноги.
Независимо от того, делаете ли вы покупки или сидите у компьютера, следите за своей осанкой - держите голову и спину прямо. И вообще поставьте себе цель - жить со втянутым животом. Это не так уж нереально. Сначала надо будет постоянно за собой следить, но вскоре это войдет в привычку.
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