Мужчины занимаются этим сутки. В год

Самое популярное время для секса - поздно вечером в субботу.

Самое непопулярное - днём в понедельник.

Мужчин, сопровождающих процесс секса непристойными комментариями, - 58%, женщин - 74%.

Мужчин, член которых имеет в длину 22 см и больше - 1 из 100.

Женщин, у которых больше, чем два соска - 1 из 5000.

Мужчин, считающих, что полуодетая женщина сексуальнее, чем полностью обнажённая, - 43%.

Три самых эротичных предмета женской одежды: лифчик, чулки, туфли на шпильках.

Мужчина в среднем думает о сексе 2 часа в сутки.

За год мужчина в среднем тратит на секс 23 часа.

Мужчины чаще всего занимаются сексом: в миссионерской позиции, а предпочитают колено - локтевую позу (доги-стайл).

В групповом сексе когда-либо принимали участие: 28% мужчин, 13% женщин.

Процент мужчин, признающихся своим жёнам, что думают во время секса о других женщинах, - 51%, уточняющих, о каких именно, - 39%.

После секса средний мужчина: спит, ест, смотрит телевизор.

В год количество случайных партнёров (на одну ночь) у мужчины около 30 лет - 7, у женщины - 1.

Количество мужчин, осуждающих такие связи, - 47%.

31% мужчин утверждают, что у них бывало несколько сексуальных партнёрш одновременно.

Мужчин, отрицательно относящихся к добрачному сексу,- 19%.

24% мужчин считают, что симуляция оргазма во время секса - нормальная практика в сексуальных отношениях.