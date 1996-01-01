Как помочь ребенку адаптироваться в школе?

Вот и начался новый учебный год, для кого-то очередной, а для кого-то первый. Детям, которые пошли в этом году в первый класс, все кажется новым и непонятным. Как же помочь ребенку адаптироваться в этой среде? Что делать родителям и учителям, на сайте "Правда.Ru" рассказывает детский психолог Ирина Нагорнева.

- Как сделать так, чтобы ребенок в школе чувствовал себя комфортно?

- Сразу хочу отметить, что это зависит одновременно от учителей и родителей. Ребенок обязательно должен участвовать в процессе подготовки к первому сентября (покупка портфеля, школьных принадлежностей, формы и т.д.). Мама может параллельно объяснять, для чего нужны те или иные предметы. Если ваш ребенок не посещает детский сад, то примерно за год до начала учебы следует рассказывать ему, что скоро он пойдет в школу. Кроме того, по возможности лучше отвести его туда и рассказать, сколько лет ему придется провести в стенах этого заведения и как здесь ориентироваться. Ребенок должен осознать, что в его жизни появилась новая ступенька.

Что же касается учителей, то им следует начать знакомство с классом с изучения личных дел, которые заводятся при подаче документов. Педагог должен знать, какой была предыдущая социальная среда ребенка, какая у него семья и т.д. Имеет смысл пообщаться с родителями во время предварительного тестирования. Бывает, например, что дети сложно реагируют на окрик, на повышенный тон, о чем классный руководитель, безусловно, должен знать.

- Стоит ли делать выводы, если при первом знакомстве учителя не заинтересовали эти вопросы?

- С выводами лучше не торопиться, но задуматься стоит. Если же у вас не было возможности пообщаться с педагогом до 1 сентября, то и в этот день можно приблизительно понять, как он будет относиться к детям. Достаточно посмотреть на то, как он поведет малышей в класс. Если все время оглядывается, пытается подтянуть их, то это говорит об участии, которое будет присутствовать на протяжении всего учебного процесса. Если же Вы этого не заметили, то не надо сразу паниковать и переводить чадо в другой класс, возможно, потом удастся найти точки соприкосновения с учителем.

- Как научить ребенка делать уроки самостоятельно?

- В начальной школе это крайне сложно сделать! Хорошо, если к 4-му классу он соберется и станет делать уроки, а то может и дальше требоваться контроль родителей. Но опять же все зависит от семьи и воспитания. Если, к примеру, ребенок с самого детства организован и знает, что утром он должен одеться, почистить зубы и только тогда прийти завтракать, то и уроки он будет делать самостоятельно.

А если же родители до третьего класса по 10 раз повторяют ему одно и то же, заниматься сам он не станет. В данном случае ответственность полностью лежит на родителях, потому что уроки - просто очередной этап взросления. Ведь до этого чадо тоже должно было что-то выполнять самостоятельно, а домашние задания в определенном возрасте просто добавляются. Он будет их делать лишь тогда, когда станет организованным.

- Родители как-то могут ускорить этот процесс?

- Во-первых, это зависит от организованности самих родителей: насколько они в состоянии сами себя организовывать. Во-вторых, все должно прививаться постепенно, в том числе и приучение к самостоятельности. Если вы станете действовать резко, то ничего не получится, все должно происходить в процессе. Ваша задача - помогать потихонечку от вас отделяться, при этом давая понять, что в случае чего вы всегда будете рядом.

Бывает такое, что в силу каких-то физиологических особенностей ребенок не может себя собрать. И это происходит не из-за плохого воспитания или нежелания малыша, а из-за того, что у него просто не получается. Тогда уже родителям надо набраться терпения и помогать ему.

- Как помочь ребенку поладить с одноклассниками?

- Самое главное правило - разговаривайте с вашим ребенком, несмотря на усталость после работы или отсутствие времени. Не так сложно перед сном спросить, как у него прошел день, узнать, о чем он переживает и т.д. Могу сказать, что редко дети молчат и не хотят делиться проблемами, напротив, они ждут вашего участия и советов.

- Нужно ли водить детей к репетиторам с первого класса?

- Если ребенок уже начал заниматься чем-то дополнительно в подготовительной группе детского сада, то бросать, конечно, не надо. Просто не забывайте делать скидку на то, что он будет больше утомляться. Но если ребенок раньше ничем не занимался, то с первого класса его не стоит отводить на какие-либо серьезные занятия. Ведь в этом возрасте идет закладка навыков письма и чтения, а дополнительные задания будут лишь перегрузкой его сознания.

Я бы посоветовала в первом классе прибавить занятия в бассейне, например. Там чадо сможет отдохнуть, плюс это полезно для здоровья. Безусловно, подобные занятия не должны быть профессиональными, они просто должны развивать в ребенке мотивацию и интерес к действиям.