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Какая косметика подходит для молодой кожи?
"Моя кожа очень светлая, тонкая, после умывания на щеках краснеет. Но самая проблемная зона - нос. Он покрыт мелкими черными точечками (комедонами), которые регулярно воспаляются. Я пробовала различные маски, пленки, ежедневные специальные лосьоны - от них кожа сильно высушивается, шелушится, облезает. От тонального крема только хуже. Подскажите, как правильно ухаживать за юной кожей?".
Ответ специалистов - есть 3 принципа ухода за юной кожей:
1. Очистка кожи
Если кожа не склонна к себорее (высыпанию прыщиков), то умываться и снимать косметику можно водой с мягким мылом либо специальным молочком для юной кожи. С так называемыми подростковыми лосьонами надо быть осторожным, так как в их составе могут оказаться агрессивные добавки и растворители.
Раз в неделю нужно пользоваться пилинг-кремами, содержащими мягкие абразивные материалы: скорлумин (на основе яичной скорлупы), мелко дробленая скорлупа абрикосовых косточек и кедровых орехов и т. п.
Особенно хороши маски из растертых овощей, фруктов и ягод, меда, картофельного пюре, овсяной каши, яичного желтка с подсолнечным маслом, а также протирание лица березовым соком и отваром из трав.
Золотое правило - если кожа не доставляет проблем, не нужно ее "накачивать" кремами и прочими косметическими средствами просто из любопытства!
2. Регуляция выработки кожного сала
Первые угри появляются с начала полового созревания. Особенно активно угри оккупируют так называемую Т-зону (середину лба, нос, щеки, подбородок), а также среднюю часть груди и спины. Эти участки называют себорейными. Как правило, к 20-25 годам проблемы бесследно проходят, и прыщавые юнцы из гадких утят превращаются в привлекательных мужчин и женщин. Значит ли это, что акне можно не лечить? Ответ на этот вопрос зависит как от тяжести течения угревой болезни, так и от индивидуальности самого "больного". Ведь один человек на этот дефект может не обращать никакого внимания, а для другого он станет настоящей катастрофой.
3. Декоративная косметика и проблема акне
Обычно подростки, страдающие акне, используют много декоративной косметики. Но не все знают, что именно это может стать причиной закупорки сальных желез и образования комедонов. Вот несколько правил выбора косметики для молодой кожи:
Наибольшее число закупоривающих поры веществ входит в состав губной помады (особенно красной), затем идут румяна и тональный крем. Тени для век и пудра вполне безопасны.
При склонности к акне румяна рекомендуется заменить тенями для век подходящего оттенка, а к выбору помады и тонального крема относиться очень тщательно. Помада представляет особую опасность, так как находится на губах длительное время. От покупки дешевой косметики малоизвестных фирм следует воздержаться.
Ни при каких обстоятельствах не следует оставлять декоративную косметику на ночь.
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