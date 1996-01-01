Как надо краситься, если носишь очки

У макияжа "под оправу" свои особенности. Выбор теней, туши для ресниц и другой декоративной косметики зависит от линз, увеличивают они или уменьшают, формы и материала оправы. Если очки - ваш верный спутник по жизни, пусть они подчеркивают вашу красоту, будучи бесспорным козырем. Научитесь правильно расставлять акценты и стрелять "вооруженными" глазами.

У очков масса преимуществ: они сами по себе красивый аксессуар, с помощью которого можно неуловимо измениться или полностью сменить имидж. А если понадобится, они отпугнут "умным видом" назойливого поклонника. Правда, неумелый макияж, пишет "Правда.Ru", может свести на нет все эти достоинства.

Для дальнозорких

"Плюсовые" стекла увеличивают глаза и зону вокруг них, делая любую погрешность особенно заметной.

Не увлекайтесь светлыми, блестящими, перламутровыми тенями - их излишек подчеркивает мимические морщины на "взрослой" коже. Предпочтите матовые оттенки серого, коричневого, графитного, темно-болотного, баклажанного цветов.

Как можно тоньше должна быть линия подводки. Цвет предпочтителен серый или коричневый, а черный только в том случае, если вы - жгучая брюнетка.

Глаза в увеличивающих стеклах кажутся близко посаженными, поэтому у переносицы нужно сделать световой акцент - это зрительно увеличит расстояние.

Воздержитесь от удлиняющей туши. Есть опасность, что кончики ресниц будут задевать за стекла. В идеале - щипцы для завивки и шелковистая тушь, чтобы максимально распахнуть глаза. При этом не нужно обильно прокрашивать нижние ресницы - это придаст лишней округлости.

Для близоруких

Стекла со знаком минус, напротив, уменьшают глаза.

Обычный тональный крем сушит кожу вокруг глаз и подчеркивает мелкие морщинки, если в очках. Лучше использовать светоотражающий корректор, делающий глаза сияющими за счет светоотражающих частиц.

Чтобы глаза не казались маленькими, нанесите на верхнее веко светлые тени, а в складку над ними - более темные, подчеркнув внешний угол коричневым, черным или фиолетовым карандашом.

Смело экспериментируйте со светлыми, яркими, перламутровыми и мерцающими тенями, играйте на контрастах - от самых светлых до насыщенных, интенсивных тонов.

Имейте в виду, что под сильно отдаляющими линзами прием высветления контура глаз (чтобы их увеличить) будет иметь обратный эффект. Пусть в этом случае главную скрипку играет тушь для ресниц.

Тушь не обязательно должна быть черной, но непременно - придающей объем.

Если стекла очков затемнены, то "сложносочиненный" макияж никто не увидит. В этом случае достаточно черной подводки, а главные усилия направьте на идеальный изгиб бровей и контур губ.

Советы всем "очкарикам"

Выделяйте глаза, используя светлый корректор для участков кожи, на которые оправа отбрасывает тень.

Черная оправа равносильна яркому макияжу глаз. Поэтому будьте аккуратны с насыщенным макияжем губ - такой вариант хорош "на выход", но не для рабочих будней.

К тонкой серебристой оправе подойдут дымчато-серые, сиреневые, серебристо-голубые тени. Губная помада и макияж в целом должны быть более интенсивными, можно даже использовать тональное средство с бронзовым оттенком или из линейки "под загар".

Тонкая золотистая оправа разрешает коричневые и бежевые тени и карандаш тех же оттенков.

Роговая оправа смотрится гармонично со всеми оттенками терракотового, коричневого и бежевого.

Не перегружайте яркую пластиковую оправу цветными тенями, лучше сделайте акцент на ресницы.

Форма оправы должна гармонировать с формой бровей. Ломаная линия придаст вам "мефистофельский" вид, а слишком насыщенный цвет спровоцирует эффект "двойных бровей". Если оправа "невесомая", то брови нужно проработать с особой тщательностью, так как на них, как отмечает Marie Claire, ложится главная "визуальная нагрузка". Если форма бровей невыразительная, то замаскировать это можно внушительной оправой - такие как раз в моде.

Румяна нужно наносить выше, чем если бы вы не носили очков, - вплоть до висков. Чтобы румянец пересекался со стеклами очков. Тогда лицо не будет перегружено и "поделено на части".