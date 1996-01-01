После окончания Второй мировой войны, когда в руки союзников попали немецкие разработки баллистических ракет, идея использовать ракетную технику как оружие стала главной по обе стороны океана. Но мало кто в середине 40-х годов мог предположить, что отнюдь не "Сатана" и "Минитмен" принесут создавшим их странам триумфальный политический и экономический успех, а "Салют" и "Мир", "Спейслэб" и "Спейс Шаттл". Между тем многотонные конструкции, которые носили и носят эти красивые названия, вызвал к жизни небольшой шар, легендарные "БИП... БИП... БИП..." которого планета впервые в своей истории услышала 4 октября 1957 года.

Запасной вариант для Р-7

История первого в мире космического спутника земли берет свое начало в военных разработках. В 50-х годах прошлого века руководители СССР прежде всего ждали создания оружия, способного поражать континентальную часть Соединенных Штатов, т. е. межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Несмотря на определенный "стартовый капитал" в виде трофейных ракет А-4 (ФАУ-2), советским разработчикам под руководством Сергея КОРОЛЕВА потребовалось 12 лет, прежде чем удалось создать ракету Р-7 с дальностью стрельбы 8000 км, получившую на Западе обозначение SS-6 (Sapwood).

Начало летных испытаний этой ракеты трудно назвать успешными. Первый запуск Р-7 15 мая 1957 г. продолжался 103 секунды, после чего из-за неполадок в топливной системе ракета разрушилась. Практически то же самое произошло и 12 июля. Только 21 августа 1957 г., преодолев 5600 км, весовой макет боеголовки ракеты достиг полигона на Камчатке. Но, несмотря на победные реляции официальной советской прессы, создатели нового оружия прекрасно отдавали себе отчет в том, что эта ракета еще очень далека от действительно боевого эффективного образца.

Прежде всего требовалось фантастически много времени для подготовки пуска - 10 суток! Только на заправку ракеты компонентами топлива уходило 12 часов. Кроме того, не удовлетворяла и программа самого полета. В частности, в августе выяснилось, что макетная головная часть с имитатором термоядерного заряда не достигала поверхности Земли, сгорая в плотных слоях атмосферы. Сергей Королев понимал, что справиться с этой проблемой быстро не удастся, поэтому Совет главных конструкторов решил переключить внимание руководства СССР на старт ракеты, не связанный с летными испытаниями по программе боевой подготовки. Так было решено вновь обратиться к идее запуска на орбиту искусственного спутника Земли (ИСЗ).

Справедливости ради следует отметить, что Королев вслед за другим выдающимся советским конструктором Михаилом ТИХОНРАВОВЫМ еще с середины 40-х годов рассматривал возможность запуска искусственного объекта в космос, но только пилотируемого. Но, как уже говорилось, в начале 50-х годов в Советском Союзе полностью воцарилась концепция исключительно боевого использования баллистических ракет. Тема пилотируемой космонавтики, тем более запуска беспилотного летательного аппарата в космос, попросту не рассматривалась в верхних эшелонах СССР.

Тем не менее Сергей Королев все же пытался убедить советское руководство в целесообразности запуска спутника. "Создание ИСЗ будет иметь огромное политическое значение как свидетельство высокого уровня развития нашей отечественной техники", - писал конструктор в докладной записке правительству летом 1955 г. Как ни странно, уже в январе следующего года последовало распоряжение-разрешение вести работы по созданию искусственного космического аппарата.

В конструкторском бюро Королева был сформирован специальный отдел, в задачу которого входили работы исключительно по проектированию ИСЗ. Причем размениваться на мелочи не входило в планы генерального конструктора и его соратников. Было решено готовить на 1957 г. запуск спутника, но не маленького, а целой научной лаборатории, массой 1200 кг, получившего кодовое обозначение "Объект Д". Кроме того, один из вариантов этого проекта предусматривал запуск сразу и "биологического груза" - контейнера с подопытной собакой.

Таким образом, в конце лета 1957 г. генеральный конструктор мог вести речь о запуске искусственного космического объекта, не боясь навлечь гнев властей. С другой стороны, аккумулировать необходимые силы и средства для производства и запуска громадного аппарата как альтернативы не совсем удачным испытаниям боевой ракеты в короткие сроки не удалось. Кроме того, Королев справедливо полагал, что в случае успешного орбитального запуска сам эффект победы затмит всякие возможные вопросы относительно спутника в целом.

Исходя из этого, в сентябре 1957 г. он решил временно прекратить работы по "Объекту Д", а за месяц сделать "хоть на коленке" маленький легкий спутник, который обозначил как ПС-1 (простейший спутник первый).

Несмотря на очень простую схему спутника, элементарную электрику которого мог запросто воспроизвести, по меткому выражению патриарха отечественной космонавтики академика Бориса ЧЕРТОКА, "любой кружок юных техников", все приходилось создавать впервые, так как никаких аналогов искусственных космических аппаратов в технике того времени не существовало.

Довольно быстро сложилось объективное мнение, что наиболее приемлемой формой для будущего спутника явится шар с ограничением по массе в 100 кг. В итоге аппарат весил всего 83,6 кг. Сферическая форма позволила при меньшей площади поверхности наиболее эффективно использовать внутренний объем. Спутник оснастили двумя передатчиками с частотой излучения 20,005 и 40,002 МГц.

Создание велось ударными темпами - изготовление деталей шло параллельно с выпуском чертежей. Макет спутника многократно состыковывали и отделяли от корпуса ракеты-носителя, пока конструкторы не убедились, что надежно действует вся технологическая цепочка: срабатывают пневмозамки, отделяется головной обтекатель, разворачиваются штыри антенн и толкатель направляет спутник вперед.

Радиопередающее устройство спутника обладало мощностью излучения 1 Вт. Это позволяло принимать его сигналы на значительной территории широкому кругу радиолюбителей в диапазоне коротких и ультракоротких волн, а также наземным станциям слежения. Согласно расчетам, время непрерывной работы аппаратуры спутника должно было составлять не менее 14 суток.

20 сентября 1957 г. на единственном тогда советском космическом полигоне Байконур состоялось совещание, на котором все подтвердили факт готовности спутника к запуску. Было решено также дать указание руководителям центральных СМИ сообщить о самом факте запуска только в том случае, если спутник сделает один виток вокруг Земли.

С другой стороны, подготовка к этому старту не облагалась особой секретностью. Скажем, для наблюдений были привлечены любительские станции ДОСААФ. В журнале "Радио" №6 за 1957 г. были опубликованы радиочастоты и вид сигналов радиопередатчиков будущего спутника.

Это, скажем прямо, выбивается из привычной советской схемы сотворения всеобъемлющего секрета по любому мало-мальски новому поводу. Скорее всего, наряду с высокой степенью уверенности в успехе преследовалась цель в очередной раз потревожить наступающего на пятки конкурента, а в большей степени противника - США, работающих по аналогичной программе "Орбитер". Заранее накалять мировые страсти вокруг уже скорого первенства СССР в космосе - вот, полагаю, основная причина "недо-засекречивания" работ по ПС-1.

Итак, 4 октября 1957 г. в 22 ч 28 мин. по московскому времени ракета-носитель на базе МБР Р-7 с первым в истории спутником ушла вверх. Несмотря на то, что двигатель второй ступени проработал на 1 секунду меньше положенного, в связи с чем спутник вышел на орбиту с апогеем на 90 км ниже расчетного, начался орбитальный полет ПС-1 с периодом обращения 96 мин. 10,2 сек.

В ночь на 5 октября последовало соответствующее сообщение ТАСС, а вечером нью-йоркская радиостанция РСА сообщила о том, что приняла сигналы советского спутника. Эта новость мгновенно разнеслась по всему миру. NBC даже предлагала американцам послушать сигналы, которые "отделили старое от нового".

Действительно, мир осознал, что СССР теперь находится в новом времени, а все остальные пока пребывают в прошлом. Так в одночасье вполне мирный маленький шарик на долгие годы вперед убедил человечество в доминирующей силе позже широко разрекламированных орбитальных запусков.

Иными словами, политический эффект от октябрьского старта получился такой, о чем ни сам Королев, ни его товарищи даже мечтать не смели. Само собой, в 57-м об этом и речи не было. Все создатели триумфального шара в конструкторском бюро Сергея Королева ожидали высоких правительственных наград: составлялись соответствующие списки, велись дискуссии со смежными предприятиями относительно вклада каждого в общую победу.

Но опьяненные успехом, они забыли о неотъемлемом правиле любой советской деятельности. Если приходил успех на каком-либо направлении даже ценой неисчислимых затрат, то немедленно следовал приказ во что бы то ни стало повторять достижение снова и снова. Исключения не было и в данном случае.

От простейшего - к слону

Неожиданно Сергея Королева вызвал тогдашний руководитель СССР Никита ХРУЩЕВ и потребовал осуществить еще один подобный запуск, приуроченный к 40-й годовщине Октябрьской революции, т. е. к 7 ноября. Все доводы конструктора о том, что подготовить носитель и спутник менее чем за месяц невозможно, не были услышаны. Политический успех от первого спутника и еще один сенсационный космический полет оказались теперь важнее доработки МБР.

Исполняя указание Хрущева, ПС-2 создавали вообще без всякого проекта. Многие детали изготовлялись по эскизам, сборка шла не по чертежам, а по указаниям конструкторов при подгонке на месте. В результате получился довольно внушительный аппарат массой 508,3 кг. Главное, что в спутник посадили живое существо - пса Лайку. Успешный старт состоялся 3 ноября. Успели...

Согласно приблизительным оценкам, электропитания спутника должно было хватить на 6 суток, однако, по мнению специалистов-биологов, собака погибла значительно раньше от перегрева: создать действенную систему жизнеобеспечения за три недели не смогли даже в СССР.

Но триумф опять был полный. Американцев посрамили еще раз. Правда, английское общество защиты животных выразило протест по поводу предсмертных мучений собаки. А советская табачная промышленность срочно выпустила сигареты "Лайка" с изображением симпатичной собачьей морды на пачке. Но КБ Королева было уже не до собак. Форсируются возобновленные в начале 1958 г. работы по "Проекту Д", да так, что 28 апреля рискнули запустить на орбиту действительно уникальную научную лабораторию массой 1327 кг. Однако долго испытывать судьбу не рекомендуется никому. На первых секундах полета ракета дезориентировалась и рухнула недалеко от места старта.

Горевали недолго. Королев пообещал крупные денежные премии тем, кто безвылазно останется на полигоне готовить следующий носитель. Он, как и сам новый спутник, были готовы опять-таки через три недели. 15 мая 1958 года стартовал третий советский спутник, громадный по тем временам "Объект Д". Притихший Запад говорил о том, что сегодня русские запустили в космос слона. Что же они запустят завтра?

А завтра было безудержное стремление, несмотря на многочисленные аварии и человеческие жертвы, победить и в лунной гонке. Однако в результате, даже уступив Луну, Советский Союз открыл дорогу долгосрочным орбитальным комплексам. Наконец, всеми силами пытаясь противостоять США в "Звездных войнах", советская космонавтика создала уникальную ракетно-транспортную систему.

А все началось с самого простого "БИП... БИП... БИП..."

Андрей КИСЛЯКОВ, политический обозреватель "РИА Новости"