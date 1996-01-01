Сейсмопрогноз делать некому

- Сейсмическая обстановка в регионе интересует практически всех, поэтому в наш институт постоянно идут запросы на получение такого прогноза. Институт после получения ряда лицензий может выступать подрядчиком таких работ и зарабатывать деньги. Благодаря этому внебюджетное финансирование у нас составляет сегодня примерно 30% от всего объема получаемых институтом финансов. Но востребованность института в этой области гораздо больше того, что мы сегодня делаем. Просто новые заказы выполнять некому. У нас, как и во всей академии наук, практически нет сотрудников в возрасте от 36 до 45 лет. Самые молодые и инициативные в свое время ушли в бизнес, производство. Штат САХНИИ сократился за эти годы в полтора раза - с 238 до 158 человек. И ни руководство РАН, ни страны долгое время не делали попыток изменить ситуацию. После землетрясения в Невельске вновь заговорили о необходимости создания в Сахалинской области сесмопрогностического полигона. Но если даже на его оборудование сейчас найдутся деньги, встанет вопрос, а кто там будет работать?

Как ни парадоксально, но в Сахалинской области нет ни одного вуза, который бы готовил геофизиков-сейсмологов. Их готовит Москва и Новосибирск. Это значит, что у местной молодежи при всем желании мало шансов получит такое образование. А теперь скажите, кто из молодых выпускников в наше время поедет работать туда, где не предоставят жилья, а зарплата такая, что на нее при уровне жизни в регионе можно только прокормиться? Идея же открытия специализированной кафедры местного университета при СахНИИ, высказанная нами еще три года назад, пока не получила поддержки.

Возвращаясь к проблеме сейсмопрогноза, скажу, что его сегодня выполняет только СахНИИ. МЧС, которое более всех должно быть заинтересовано в наличии такого прогноза и его точности, ни копейки не выделяет науке на эту работу. Хотя, как только случается опасная ситуация, от ученых требуется сценарий. Вот и ШОЙГУ в Невельске упрекнул нас, почему институт не дает информацию, как будет развиваться сейсмическая обстановка: "Вам государство за это платит". Платит, но столько, что вопрос о каком-либо прогнозе не стоит.

Реформа науки хоть и обещает повышение зарплаты ученых в среднем до 30 тыс. руб., но когда это будет? Если МЧС нужен прогноз, то давайте вместе думать, как организовать эту службу, как привлечь специалистов на достойную зарплату, как решать жилищную проблему.