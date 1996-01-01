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"Невеста" из каталога... на ночь
Один мой знакомый (назовем его Слава), озабоченный поисками своей половины, решил обустроить свою судьбу с помощью свахи. Благо в рекламных печатных еженедельниках объявлений от брачных контор - пруд пруди. Однако после хождения по брачным свахам мой неженатый друг понял, что искать свою половину он будет в другом месте. Зато за эту неделю у него изрядно истощился кошелек и расширился кругозор.
Начало его эпопеи было несколько интригующим. Приятный женский голос сообщил, что в фирме имеется один из самых больших женский каталогов в городе. Компания на рынке подобных услуг более 8 лет, и "качество" гарантировано. Вежливый голос попросил сделать звоночек предварительно (с 10.00 до 22.00), дабы не столкнуться в дверях с другим клиентом.
Знакомство через сваху моего друга смущало. Столкнуться в дверях со своим коллегой по несчастью он не хотел, поэтому о времени своего визита сообщил свахе за два дня.
В назначенный час он уже стоял у заветной двери обыкновенной жилой квартиры. Открывшая на звонок женщина (Ирина) устраивать ему по квартире экскурсию не стала, а провела на кухню, которая, по всей видимости, являлась "офисным" помещением.
- Вот вам два альбома с девочками. Смотрите и говорите, какой номер. Если что неясно, спрашивайте у меня. Я вам о каждой расскажу. Кстати, а вам сколько лет? - начала свою работу профессиональная сваха.
Альбомы были увесистыми. И, по словам Славы, он впал в шок. Первые фотографии девочек просто поражали. Стройные, симпатичные девчонки на фотографиях почти все были в нижнем белье. А некоторые и вовсе без него. Выбор был настолько велик, что глаза просто разбегались.
- Вот эта. Сколько ей лет? - выдохнул дружище, глядя на фотографию очередной девушки, очень похожей на фотомодель.
- Этой 20. Хорошая девочка, встречает у себя. Сейчас посмотрю, какие у нее требования. Да, особых нет. Мужчина до 40 лет, не кавказской национальности, желательно с автомобилем.
- А вот эта? На Ветлицкую похожа, - ткнул пальцем еще в одну фотографию дружище.
- Этой 30 лет. Зовут Наташа, места для встречи нет, но может встретиться в апартаментах.
Слово "апартаменты" приятеля насторожило. "Так, это девушки для интима, - выдохнул он разочарованно. То-то я смотрю, что они у вас голенькие. Публичный дом какой-то".
Сваха на него за эти слова немного обиделась. По ее словам, это нормальные девчонки, но жизнь такая дорогая, что они, бедные вынуждены этим заниматься. "У нас много студенток или тех девушек, кто хочет поправить материальный достаток, встречаясь за деньги с мужчинами, - поделилась Ирина. - Сами виноваты, развратили девчонок. Хотя, конечно, не все здесь остро нуждаются. Многие хотят новых впечатлений. Я вот давно в этом бизнесе работаю. Раньше мои клиенты были те, кто свою половинку искал. Женщины за 30-40 лет, и такого же возраста мужчины. Лет 5 назад все изменилось. Появились мужики с деньгами, стали спрашивать девчонок молоденьких. Спрос родил предложение. Хотя для меня это выгодно. Мужиков с деньгами много. Многие у нас на абонементе стоят. Так, телефон девочки стоит 300 руб., а те, кто на абонементе, а он у нас стоит 1 500 руб., могут полгода брать любые телефоны. Есть девочки только для эскорта. Они сексом не занимаются. Они для тех, кому спутница симпатичная нужна в общество выйти, но их всего несколько".
В этот момент Славе захотелось узнать, "почем" эти модели его любить будут. "А дорого берут?" - спросил он.
"По-разному, в основном 2-3 тысячи. Те, кто с местом, дороже, у кого места нет - дешевле. О цене лучше с девочкой при встрече договариваться, может, и денег с вас не возьмет, если вы ее очаруете, а может, и цену заломит или вообще откажется встречаться. Все сугубо индивидуально. А я не поняла, вам для встреч девушка или для серьезных отношений? - уточнила сваха.
Слава замялся. Как он потом меня убеждал, пришел-то он за серьезными отношениями, но фотографии в альбоме разбудили в нем "мужской гормон". Поэтому решил, что парочку телефонов возьмет, если, конечно, ему скидку сделают.
Оказалось, что три телефона можно взять за 600 руб. Как говорится, оптом - скидка. И, решив ценовой вопрос, друг с двойным рвением стал рассматривать альбомы.
- Хотите, я вам покажу тех, кто "для серьезных отношений", - предложила Ирина. Раз уж за этим шли.
Слава отказываться не стал. Однако альбом для серьезных отношений его разочаровал. Даже визуально он был намного тоньше. Почти всем девушкам было далеко за 30, а фигуры далеки от идеала. Две фотографии его вообще напугали. Причем девушки были очень требовательными. Они хотели от мужчин денег, хорошей работы, квартир, машин. Большинство хотело бизнесменов, при этом выдвигались требования: "Чтобы не пил, не курил". Так что, пролистав альбом до конца, он вновь принялся за первые два. После усиленного поиска выбор был сделан. Три телефона заветных красоток облегчили его карман на 600 рублей.
Как прошли его встречи, Слава рассказывать не стал. Но, судя по его довольной физиономии, деньги были потрачены не зря, потому что через неделю он пошел в другое агентство. И, как он признался, невест искать он там больше не будет.
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