Поговорим по-европейски?

26 сентября - всемирный день европейских языков. Как кусочек Европы на азиатском побережье Тихого океана, несет наш город европейскую культуру и весьма тяготеет к европейским языкам. Насколько силен этот интерес и куда приложим в нашем городе, мы решили узнать у тех, кто юному гражданину "ставит язык" в вузах и центрах изучения иностранных языков.

На Азии свет клином не сошелся

Один из самых крупных образовательных центров - Институт иностранных языков ДВГУ, преподает европейские языки (английский, немецкий, испанский, французский) с 1949 года! Директор института Людмила БОНДАРЕНКО в ответ на наш провокационный вопрос, зачем азиатскому городу европейские языки, утверждает: "Только Азией Земной шар не ограничивается. Россия - европейская страна, и менталитет у нас европейский. Современные информационные технологии и Интернет сделали так, что теперь все рядом - Испания или Британия, а Соединенные Штаты и вовсе сосед через океан! Конечно, международным языком признан английский, но все европейские языки в университете востребованы в равной степени, это мы видим по интересу абитуриентов".

Если говорить об испанском языке, то совсем недавно во Владивостоке прошло заседание исполнительного комитета международной Ассоциации президентов университетов. Студенты-испанисты обеспечили культурную программу для представителей университета Гвадалахары на испанском языке. Их испанский язык настолько впечатлил гостей, что они пригласили этих студентов для участия в обменной программе. В итоге университет Гвадалахары (Мексика) заключил с ДВГУ договор о сотрудничестве. Кстати, в конце октября испанское отделение проводит "День испанского языка", где все желающие могут пообщаться с носителями языка из Испании.

Что касается немецкого языка, то ДВГУ тесно сотрудничает с немецкими университетами, получает германские стипендии фонда DAAD. Немецкий язык востребован и у нас в городе, ведь огромное количество оборудования, бытового и промышленного, и техники - немецкие. Кому-то нужно переводить техническую документацию.

Французский язык всегда с удовольствием изучают студенты, особенно девушки. Французский - красивый, певучий язык, не напрасно считают языком любви. Те, кто хочет "увидеть Париж и..", конечно, должны знать французский (парижане, кстати, беседуют с гостями только на французском, и английский вам там не сильно поможет). Многие студенты во время учебы ездят на стажировку в Канаду, где французский язык - второй государственный.

Очень мало кто идёт учить итальянский как основной язык, обычно он второй и, как правило, любимый. Если вспомнить не такие уж далёкие времена, то на вопрос, какая у тебя любимая комедия, можно было получить вполне конкретный ответ: "Укрощение строптивого" и другие фильмы с Адриано ЧЕЛЕНТАНО". Челентано и Тото КУТУНЬО - серьёзный пласт и в нашей культуре. Итальянская музыка не осталась только ностальгией предыдущего поколения, голос Эроса РОМАЗОТТИ - нередкий гость современного эфира. Если же отойти от музыки и кино, то для любого уха, чей обладатель не столь музыкален, сколь технически подкован, Италия ассоциируется с Меккой авто - и мотодизайна, техническими идеями и решениями, крепко опередившими своё время. Надо только слегка знать итальянский, и тогда многие ламборгини, мазерати, альфа-ромео и дукати начнут открывать маленькие секреты, заложенные в имена моделей. А речь известных гонщиков, звучащая вторым планом с соревнований на автодроме Монца, откроет больше, чем обычный сухой перевод.

Полечите меня на английском!

Во всех вузах города существуют факультеты, отделения или кафедры иностранных языков. Есть такая кафедра и во Владивостокском медицинском университете. Казалось бы, зачем врачу английский, латыни ему что ли мало? Заведующая кафедрой иностранных языков ВГМУ, Ирина БОЙЦОВА, уверила, что популярность изучения английского языка в медицинской среде сейчас значительно возросла. Кафедра превратилась в отделение, которое дает второе высшее образование, слушатели его получают квалификацию "врач-переводчик". Спектр поступающих на второе высшее очень широк: это и военные врачи (есть даже один подполковник!), и главные врачи отделений больниц, и студенты. На "врачей-переводчиков" существует заказ от главврачей больниц. Именно этих специалистов затем отправляют на международные конференции представлять дальневосточную медицину.

В активно развивающейся отрасли фармакологии англоговорящие специалисты особенно необходимы. Почему - понятно каждому. В университет часто приезжают американские коллеги и дают молодым докторам мастер-классы, которые могут проходить без переводчиков. ВГМУ уже давно является площадкой для проведения международных медицинских конференций, где рабочим языком, конечно, является английский. Многие студенты-медики едут по обмену в Китай, где слушают лекции и общаются на английском языке.

ДВГТУ преподает своим студентам английский, немецкий, французский. Сейчас многие студенты, получив техническую специальность, уезжают продолжать обучение или работать за рубеж. Факультет иностранных языков дает студентам квалификацию "переводчик в сфере технической коммуникации".

По словам директора факультета иностранных языков ДВГТУ Елены ГОРОДЕЦКОЙ выпускники со знанием иностранных языков востребованы: "Для повседневной работы предприятию не так важно, чтобы человек разбирался в литературных тонкостях языка. Необходимо, чтобы он был ориентирован на практику и разбирался в технических вопросах. Наши выпускники работают в аэропортах, судоходных компаниях, банках, туристическом сервисе, телефонной и IT-индустрии.

С первых дней изучают английский курсанты Морской академии. Задолго до того, как разберутся в устройстве ходовой части судна. Все наши моряки свободно общаются на английском языке. Все больше морских специалистов "идут под флаг", то есть нанимаются на суда, приписанные к любому государству мира. Экипаж там, как правило, международный. В какую бы страну не приходило судно, порт всегда говорит на "морском английском".