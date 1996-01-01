Владивосток-петушки. На палочках...

1 октября страна отметит международный День пожилого человека. В гостях у "ЗР - Диалог" - Евгения ГАЛКИНА, ей в следующем году исполнится 80 лет. Жизнь помотала ее по всему Советскому Союзу. Так что теперь каждый город и каждая деревня, куда заносила судьба, ассоциируется с определенным этапом - личным и рабочим. Последние 15 лет она живет во Владивостоке, продает сахарные петушки на палочке.

Небольшого бизнеса пенсионерке, заработавшей за 30 с лишним лет ударного труда 2300 руб. пенсионных выплат, хватает на квартплату и хлеб с маслом. Скромный, но свой. В солнечные выходные, когда сладости расхватывают дети, еще удается откладывать "на черный день": "Сын мне обещал, что женится, когда я умру. Квартирка у нас маленькая, жену, говорит, приводить некуда. Вот, собираю деньги. То ли молодым на свадьбу, то ли себе на похороны".

Сладкая жизнь

Из сладкой жизни моей собеседнице, пожалуй, достались одни петушки на палочке. С трех лет воспитывалась в детском доме на Ставрополье. В школу пошла в 37-м, потом была война, эвакуация:

- Я до сих пор помню, как нас направили в одно село, где жили наши русские немцы. Но село было совсем пустым, людей вывезли, и мы размещались по освободившимся избам. Затем перевезли нас в Феодосию, потом на Кубань. Там мы на полях работали, как взрослые. Когда же немцы уже близко подошли, заведующая детским домом ночью посадила нас на телеги и велела держать факелы - волки в полях совсем озверели. Так и вывезла до какой-то железнодорожной станции, где подобрала еще группу детдомовцев. Их воспитатели, сами имеющие семьи, бросили. Эвакуировались во Фрунзе в товарных вагонах, всю дорогу делили паек на два детских дома. От Фрунзе еще 25 километров до того села, где мы всю войну пережидали. В школу ходили за 2 километра, до ноября месяца босиком. Зимой нам одежду прислали: тулупы до земли и валенки выше колен. Как-то смешно получилось: шли с девчатами, он впереди, я сзади. Споткнулась, упала. А следом мужик на лошади и кричит: "Эй, девчата, кто тулуп потерял?!". Я такая тоненькая была, что под тулупом меня не видать.

- После войны черная полоса в жизни закончилась?

- Как посмотреть. Совсем черная, наверное, да. Попала в ремесленное училище, выучилась на токаря и сразу получила 5-й разряд. Стала работать, и вдруг меня разыскала родная сестра из Астрахани. Она жила на тот момент с теткой. Конечно, я так обрадовалась - никогда у меня родных не было, и тут такое чудо - сестра и тетя! Но с родственниками как-то не заладилось, была я у тетки вроде прислуги. Надоело мне, собрала вещи и уехала в Ялту. Там устроилась в ателье, пальто шить. Вышла замуж, родила сына. Муж работал токарем, пил сильно и меня частенько поколачивал. Его все соседи боялись. Терпела- терпела и не вытерпела, сыну уже одиннадцатый год шел, когда мы с мужем разошлись. Пришлось по квартирам мыкаться, пока не поступила в Кисловодске упаковшицей на кондитерскую фабрику. Затем уехали мы на Ставраполье, работала на Ставропольской ГРЭС. Официально автослесарем, на самом деле пять лет шила чехлы на автомобили.

Со Ставропольем у меня тоже история приключилась. Они бумаги мои о том, что я у них работала, потеряли, и восстановить их для получения большей пенсии нет никакой возможности. Какие только отписки не приходили. Писали, что передали их в архив, архив писал, что ничего не получал. Известное дело, не я одна такая.

- А как до Владивостока с его "сладкой жизнью" добрались?

- Да опять замуж вышла! Хороший был человек, вежливый. Квартиру нам тогда дали, однокомнатную с лоджией. Я всю жизнь по чужим углам мыкалась и так рада была своему! А потом у него большая любовь случилась - нашел другую женщину, помоложе, и стал меня выгонять. Рассудила так: от судьбы не уйдешь, но и по чужим углам мыкаться больше не буду. Разменяли квартиру. Ему комнату в коммуналке с удобствами и мне - без удобств. Зато сама себе хозяйка. Спустя какое-то время сын уехал во Владивосток, на заработки. И я ему велела искать вариант обмена. Нашел. Так мы здесь и оказались, он при работе и я при работе. Несколько лет стояла в Минном городке с леденцами, пока карусели работали. И на людей смотрела и сама не без копейки, никому не в тягость.

Чем не жизнь?

- Почему петушки, а не жареные семечки.

- Есть разница. С семечками милиция гоняет, мусор и все такое. Да и покупают их взрослые с несчастными лицами. Сладости дети покупают, и мне какая-то радость. Хотите попробовать? Да вы не бойтесь, у меня все чистое. Подсмотрела, что в супермаркетах продукты в тоненькую пленку заворачивают, и сама приспособилась. Я их по ночам люблю делать, чтобы сыну под ноги лишний раз не попадаться: разложу на кухне свои формочки, дверь прикрою и начинаю сироп варить. Выручка случается неплохая, вот в прошлом месяце на пляже Санаторной заработала 6000! Тут же велела сыну на все деньги накупить сахару, на всю зиму себя работой обеспечила.

- День пожилого человека будете отмечать?

- А когда он? 1-го, говоришь. Как же, отметим, коли не забудем. Насколько петушками наторгую, настолько и отметим.