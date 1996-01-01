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Пенсии растут
Принят Закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О трудовых пенсиях в РФ "в связи с установлением размеров базовых частей трудовых пенсий".
Закон, проект которого внесен Правительством РФ, направлен на повышение материального благосостояния пенсионеров путем установления новых, более высоких размеров базовой части трудовой пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Закон предусматривает одномоментное увеличение с 1 октября 2007 г. размеров базовой части трудовых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца.
Размер базовой части трудовой пенсии по старости увеличивается с 900 до 1260 руб. в месяц. Одновременно пропорционально увеличиваются размеры всех других базовых частей трудовой пенсии по старости, а также трудовых пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности 3-й степени, размер базовой части трудовой пенсии по старости устанавливается в сумме 2520 руб. в месяц.
Размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности в зависимости от степени ограничения способности к трудовой деятельности будет устанавливаться в следующих суммах: при 3-й степени - 2520 руб. в месяц; при 2-й степени - 1260 руб. в месяц; при 1-й степени - 630 руб. в месяц.
Размеры базовой части трудовых пенсий по старости и по инвалидности лицам, у которых на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи, будут устанавливаться в повышенных размерах в зависимости от количества таких членов семьи (от одного до трех). На каждого иждивенца базовая часть пенсии будет увеличиваться на 420 руб.
Размер базовой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца будет устанавливаться в следующих суммах: детям, потерявшим обоих родителей, или детям умершей одинокой матери (круглым сиротам) - 1260 руб. в месяц (на каждого ребенка); другим нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца - 630 руб. в месяц (на каждого члена семьи).
Кроме того, учитывая, что пенсии по государственному пенсионному обеспечению исчисляются исходя из размеров базовой части трудовых пенсий, повысятся и их размеры. У граждан, имеющих право на получение двух пенсий, соответственно увеличатся обе пенсии.
В результате принятия законопроекта произойдет также увеличение тех денежных выплат, размеры которых определяются в соответствующем процентном отношении от размера базовой части трудовой пенсии (дополнительного материального обеспечения, установленного Законом "О дополнительном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ"); ежемесячной доплаты к государственной пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) граждан РФ из числа бывших сотрудников международных организаций системы ООН, предусмотренной постановлением Правительства РФ от 23 марта 2001 г. №229 (в редакции постановления правительства РФ от 29 апреля 2002 г №285).
Средства на реализацию законопроекта в объеме 21,26 млрд руб. (до конца 2007 г.) предусмотрены Законом "О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2007 год".
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