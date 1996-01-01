Боитесь ли вы старость?

1 октября отмечается международный День пожилого человека. Накануне "ЗР - Диалог" попытался выяснить, как люди относятся к этому дню, в каком возрасте начинается старость и стоит ли ее бояться.

Людмила Никифоровна, пенсионерка

- Какой же это праздник - День пожилого человека?! В России, как только человек ушел на пенсию, начинаются все его проблемы. На ежемесячное пособие от государства не проживешь, а на работу пенсионеров не везде берут. Скорее всего, День пожилых людей и придумали вследствие нашей нищеты. Хотя бы один раз в год давать пенсионерам возможность почувствовать себя нужными. Старость к каждому приходит своя и в свое время. Ко мне допустим, а мне уже скоро 70, она до сих пор не пришла. Я по-прежнему работаю, занимаюсь общественной деятельностью. Стараюсь поддерживать свое здоровье. Была бы главное жизнь спокойной, тогда и старость - в радость.

Михаил, студент

- Наступление старости не зависит от возраста. Кто-то бережет свою жизненную энергию и очень бережно ее расходует, очевидно, что к такому человеку и старость не торопится. Кто-то же, напротив, тратит запас жизни неразумно, поэтому уже в 40 лет ощущает усталость и старость.

Николай Илларионович, пенсионер

- Чем старше становишься, тем сильнее ощущение старости. Мне 67, очевидно, что не молодой уже, но умирать пока не собираюсь. У каждого возраста свои радости. Допустим, мне сейчас не надо растить детей, слава Богу, уже взрослые и самостоятельные, поэтому жизнь у меня идет намного спокойнее, чем те же 20 лет назад. Ощущаешь, что с каждым днем старее и старее, 50 лет - это уже не молодость, а чем дальше, тем и говорить не о чем. Правда вот, бояться старости - совсем лишнее дело. Что касается Дня пожилого человека, то, пожалуй, не нужен он в календаре. Зачем лишний раз напоминать об ушедшей молодости?!

Людмила, культработник

- В России низкий показатель продолжительности жизни - в среднем 62-70 лет, поэтому россияне рано начинают задумываться о старости. Молодежь, для которой старость - это будущее, как правило, считает, что она приходит в лет 30 - 40. Люди 50 - летнего возраста уверены, что старость уже наступила. По сути же, старость - это солидный возраст. В среднем ее отсчет стоит начинать с 80 лет, но на деле этот период наступает в жизни россиян гораздо раньше. Сложно жить в России. Кстати, чем больше проблем в жизни человека, тем раньше он ощущает наступление старости.

Игорь, видеооператор

- С годами все чаще начинаешь болеть, в мозгу происходят радикальные метаморфозы. Поэтому глупо не бояться старости. Начальная старость не так страшна, подвижность в норме, мыслить только начинаешь другими категориями. Потом все чаще жалуешься на жизнь, с горечью обнаруживаешь, что прожил ее зря. Я боюсь той старости, которая приходит лет в 70. Хотя себя, в свои 30, уже начинаю в чем-то чувствовать стариком. Мне становится страшно только от одной мысли, что я с каждым годом все старее и старее. Был весь такой молодой, красивый, а потом смотришь в зеркало и видишь седого старика, в чем тут радость может быть?! Боюсь старости, но что делать, не умирать же молодым.

Наталья Анатольевна, преподаватель

- Я занята общественной работой, поэтому думать о старости мне просто некогда, хотя и здоровье уже не то, и силы не те, но жизнь продолжается пока. Поэтому считать себя старухой я не хочу. Становиться старше не страшно, страшно становиться беспомощным и ворчливым, когда жизнь ничем не радует. Поэтому пока есть силы, надо жить полной жизнью.

Евгений Константинович, пенсионер

- Старость - это состояние души. Я не чувствую себя стариком по той простой причине, что внутри я остаюсь тем же, что и 40 лет назад. Я не сижу, сложа руки, и не жду, когда же наступит смерть. И не терзаю себя мыслями о том, как много бы я сделал, если бы мне было лет 30. Я и в свои 70 полон идей и целей. Вот недавно, пристроил дом, поменял машину. Жить комфортно хочется в любом возрасте. Главное - не терять интереса к жизни. Без него устаешь жить, и в 25 можно считать себя стариком. Старость приходит тогда, когда ты ее впускаешь к себе.