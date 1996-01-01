Лучшие студенты Владивостока получили по 5000

Именными стипендиями главы города удостоены 472 студента из высших и средних учебных заведений Владивостока.

По информации управления культуры и молодежной политики администрации Владивостока, лидером по количеству стипендиатов стал Дальневосточный государственный университет, где денежные премии получили122 студента.

Поощрения вручены не только за пятерки в зачетке, но и активную общественную деятельность. Напомним, что премии выписываются по итогам каждого учебного семестра, т.е. каждые полгода. Как пояснили в управлении культуры и молодежной политики, количество стипендиатов с каждым годом растет.