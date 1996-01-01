Все флаги образования в гости к нам

Впервые заседание Исполнительного комитета Международной Ассоциации президентов университетов (IAUP) проходит в России, и президент Владимир Путин предложил провести его именно во Владивостоке. Заседание проходило на базе ДВГУ с 12 по 15 сентября.

В Международной Ассоциации президентов университетов состоит 800 представителей из 100 стран мира, и 12 сентября они приехали решать проблемы Ассоциации и России как ее члена в столицу Приморья. Специально на это мероприятие во Владивосток приехали Порнчаи Монгхонванит - президент Сиамского университета (Таиланд), Генрих Штремицер - президент Венского университета экономики и бизнеса, Антонио Леаньо Реес - президент Латиноамериканского Совета IAU. А также, президенты других университетов США, Японии, Мексики, Чили, Канады, Бразилии.

Основная задача, которой служит Ассоциация, - это интернациализация образования, продвижение ценностей высшего образования в разных частях мира. Ведь в конечном итоге все страны всего мира зависят друг от друга. Противостояния военные, экономические и экологические не приносят пользы ни одной стране.