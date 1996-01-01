В Комсомольске сократилось количество ПТУ

Количество профессиональных училищ сократилось в Комсомольске-на-Амуре. В новом учебном году вместо двенадцати профильных учебных заведений осталось десять. Также в этом году ограничен набор учащихся на специальности повар-кондитер, бухгалтер и делопроизводитель. На эти места отныне набирают только детей-инвалидов и детей-сирот. Полностью ликвидирован набор на специальности оператор ЭВМ и парикмахер.