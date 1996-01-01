Первый поцелуй может стать последним

К романтическому союзу ведет множество путей, но поцелуй - и в особенности первый поцелуй - может все испортить. Первый поцелуй - исключительно волнующий момент в любых романтических взаимоотношениях. А теперь благодаря усилиям ученых стало известно, что он, возможно, еще важнее, чем считалось раньше.

Если для мужчины поцелуй может быть "просто поцелуем", то для женщины он является определяющим критерием совместимости или несовместимости с партнером. Ученые утверждают, что женщины используют его для глубокого и всестороннего анализа химических и чувственных индикаторов, которыми партнеры обмениваются, касаясь друг друга губами.

"Хороший поцелуй" убедит ее в том, что за этого партнера стоит побороться, в то время как мужчину, который целуется плохо, вряд ли ждет приглашение на чашечку кофе.

В долгосрочной перспективе женщина использует поцелуй как средство установить связь и убедиться, что партнер ей верен и заинтересован в отношениях.

Гораздо менее важен поцелуй для мужчин. В некоторых случаях он может служить для обмена гормональной информацией, но обычно его рассматривают как прелюдию к сексу. Как утверждают исследователи, для мужчины хороший поцелуй - это поцелуй, во время которого он использует свой язык и который вызывает у партнерши сладострастные стоны.

Доктор Гордон Галлап из Университета Олбани (США) сообщил: "Транслируемая во время поцелуя информация может иметь основополагающее значение для романтических отношений и даже может стать главной причиной прекращения таковых. К романтическому союзу ведет множество путей, но поцелуй - и в особенности первый поцелуй - может все испортить".

Авторы опубликованного в онлайн-журнале Evolutionary Psychology исследования утверждают, что, целуясь, партнеры обмениваются информацией о своем здоровье. Женщинам во время поцелуя свойственно обращать больше внимания на свежесть дыхания партнера, вкус его рта и здоровье зубов.

"Женщины придают больше значения поцелую при выборе партнера, - сообщают ученые. - Результаты нашей работы говорят о том, что женщины, как правило, оценивают умение своего партнера целоваться, исходя из химических данных, то есть запаха и вкуса. Исследование говорит о том, что чувственный поцелуй мог возникнуть в качестве адаптивной стратегии ухаживания, которая служит алгоритмом выбора партнера, средством достижения сексуального возбуждения и восприимчивости, а также способом установления прочных взаимоотношений".

Более чем в половине случаев женщины отказывались от секса с партнером, первый поцелуй с которым был неприятным. Напротив, мужчины оказались гораздо менее разборчивы и, как правило, хотели секса, несмотря на то что партнерша плохо целуется, а то и вообще не обременяет себя предварительными поцелуями.

Ученые установили, что после оформления отношений мужчины теряют интерес к поцелуям, в то время как женщины по-прежнему придают им большое значение. Им более свойственно целовать партнера после сексуальной близости, чем мужчинам.