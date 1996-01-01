Студенческий билет за разумную цену

Существует, по крайней мере, три честных способа поступить в вуз заранее. Отзаниматься на "малых факультетах", на подготовительных курсах или подготовительных факультетах

Каждый выбирает "свой" вуз по личным соображениям, учитывая склонности, интерес и материальное положение. И чем раньше произойдет этот осознанный выбор, тем больше вероятность успешного поступления.

Тренировочный забег

Традиционно действенным методом поступления считаются подготовительные курсы. Они дают возможность подогнать знания школьной программы под требования выбранного вами вуза. На курсах преподают те дисциплины, которые выносятся на вступительные испытания, проводят разбор конкурсных задач и примеров. Там можно приобрести специальные учебные пособия данного вуза, узнать о структуре и порядке проведения вступительных экзаменов. После окончания курсов сдаются выпускные экзамены. Сейчас - в форме компьютерного тестирования. Некоторые вузы засчитывают их результаты как вступительные экзамены, и есть шанс поступить в вуз раньше, чем абитуриент окончит школу.

Не мешает узнать о своих "гарантиях" в приемной комиссии, чтобы потом не жалеть о потраченных деньгах. Ведь обучение на подготовительных курсах стоит достаточно дорого (от 3000 до 20000 руб.). Сумма зависит от количества изучаемых предметов и продолжительности курсов, которая варьируется от 9 дней (занятия в конце июня-июле) до 8 месяцев (занятия с октября по май). В любом случае подготовительные курсы - хорошая тренировка перед решающим боем за студенческий билет.

В вуз с 8-го класса

Многие вузы предлагают школьникам 8-11 классов посещать малые факультеты. Их основная задача - помочь абитуриенту сделать правильный выбор в определении своей будущей карьеры. Преподаватели постепенно знакомят слушателей со структурой вуза, будущей специальностью, проводят презентации образовательных программ, дают базовые знания по определенным предметам (однако никаких разборов конкурсных примеров, задач и требований к вступительным экзаменам не подразумевается), читают лекции. После окончания малого факультета обычно выдают сертификаты, которые рассматриваются лишь как "бонус" при поступлении перед другими абитуриентами, но никаких гарантий не дают. Какие преимущества дает тот или иной сертификат - зависит от конкретного вуза. Это обязательно стоит уточнить в приемной комиссии. Обучение на малых факультетах платное, но стоимость значительно ниже, чем на подготовительных курсах. Занятия начинаются по мере комплектования групп, обычно с октября-ноября.

Не стоит путать подготовительные курсы и подготовительные отделения. Подготовительные отделения существуют только в государственных вузах и финансируются из федерального бюджета. Слушатели обучаются бесплатно, им автоматически присваивается статус студента (в некоторых вузах им даже выплачивают стипендии). В течение 8-10 месяцев они посещают занятия, в конце обучения сдают выпускные экзамены, которые являются вступительными экзаменами в вуз.

Отделение-трамплин

Чтобы попасть на подготовительное отделение, нужно иметь среднее общее или среднее профессиональное образование и пройти собеседование. Если поданных заявлений больше, чем выделенных мест, устраивается конкурс. Льготные категории граждан (сироты, инвалиды, юноши, уволенные с военной службы) имеют больше шансов пройти этот конкурс. Таким образом, на подготовительное отделение обычно идут те ребята, которым в силу материальных и других затруднений сложно подготовиться к поступлению, или те, кто не поступил с первого раза. В последнем случае многие вузы идут навстречу и могут засчитать неудовлетворительно сданные вступительные экзамены в вуз как вступительные экзамены на подготовительное отделение.

Выбирая вариант подготовки к поступлению в вуз, не стесняйтесь задавать вопросы при заключении договора, чтобы получить более полную информацию о курсах и подобрать наиболее приемлемый для себя вариант. Спрашивайте совета у старших товарищей и первокурсников - они поделятся своим опытом, расскажут о "подводных камнях", о которых не поведают в приемной комиссии. В большинстве своем первокурсники отзываются о курсах и малых факультетах только положительно, как о необходимом и полезном этапе довузовской подготовки.

Уже записавшись на курсы, будьте активны: расспрашивайте преподавателей о будущей специальности, посещайте дни открытых дверей, участвуйте в предметных олимпиадах и других внутривузовских мероприятиях. Важно не только хорошо подготовиться к вступительным экзаменам, но и понять, что представляет собой та или иная профессия и насколько она вам подходит.