Владивосток отметит День тигра с размахом

В воскресенье, 23 сентября, жители и гости Владивостока отметят День Тигра общегородским праздником. Цель его - поддержать экологические, общественные организации, пропагандирующие сохранение амурского тигра. В программу праздника войдет конкурс карнавальных колонн.

Как сообщили в управлении культуры и молодежной политики администрации города, участниками конкурса станут делегации учебных заведений вузов, общеобразовательных школ Владивостока. Каждая колонна будет состоять из 50 человек. Праздничное шествие пройдет по маршруту Покровский парк - Океанский пр-т - Центральная площадь.