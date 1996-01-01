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Долги Примтеплоэнерго могут сорвать отопительный сезон в Приморье
На сегодняшний день суммарные долги водоканалов Приморского края и КГУП "Примтеплоэнерго" перед Дальэнергосбытом, филиалом ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", составляют 165 млн рублей.
Как сообщил 18 сентября в ходе пресс-конференции директор Дальэнергосбыта Игорь Нечаев, эта задолженность, сумма которой является критической за последние три года, может помешать нормальному прохождению отопительного сезона, так как Дальэнергосбыт вынужден ограничить подачу электроэнергии водоканалам. На данный момент режимное водоснабжение введено в пос. Кавалерово, Михайловском районе, Хороле, Находке и Партизанске.
Как отметил Игорь Нечаев, одна из главных причин неоплаты электроэнергии водоканалами является задолженность КГУП "Примтеплоэнерго" перед ними за потребленные услуги. "Если все крупные водоканалы должны Дальэнергосбыту 73 млн 608 тыс. руб., то "Примтеплоэнерго" должно 73 млн 900 тыс.",- рассказал Игорь Нечаев. По его словам, худшая ситуация сложилась в Находке. На прошедшей неделе долг Находкинского водоканала составлял 37 млн руб., но после вмешательства прокуратуры он сократился до 28 млн. Из них 18 млн руб. водоканалу должно выплатить КГУП "Примтеплоэнерго".
"Мы ведем переговоры, но ситуация очень сложная. На сегодняшний день документы, подписанные руководителем КГУП "Примтеплоэнерго" Сергеем ВАХНИНЫМ с водоканалами, Дальэнергосбыт не устраивают. Краевое теплоснабжающее предприятие хочет растянуть свои долги еще на год или подписать концессионные договоры, то есть с дисконтом по погашению задолженности. Получается, что водоканалы за свои же деньги должны пойти на экономические уступки", - заявил Игорь Нечаев. По его словам, на данный момент нет никаких предпосылок для заключения договора между Дальэнергосбытом и Примтеплоэнерго по реструктуризации задолженности, перспективы погашения долгов тоже не наблюдается. Как рассказал Игорь Нечаев, накапливая задолженность перед водоканалами и создавая тем самым предпосылки для их банкротства, Примтеплоэнерго в то же время пытается взять предприятия водоснабжения под свой контроль. Такая история происходит сейчас с МУП "Океан", имущество которого было передано в аренду КГУП "Примтеплоэнерго". Причем одной из причин банкротства этого водоканала стал долг перед ним краевого теплоснабжающего предприятия в размере 6,5 млн рублей.
По мнению Нечаева, перспектива вхождения предприятий в Примтеплоэнерго губительна для Дальэнергосбыта, так как долги водоканалов при этом замораживаются. Как отметил Игорь Нечаев, в подобной ситуации оказались предприятия "Магистраль", "Сторож", водоканалы Партизанска, Находки, Арсеньева и Шкотовского района, которые могут в скором времени перейти под управление КГУП "Примтеплоэнерго".
Нечаев сообщил что, Дальэнергосбыт ставит вопросы перед администрацией края и вынужден вводить ограничение подачи электроэнергии, что автоматически повлечет за собой и режимную подачу воды. Естественно, это отрицательно скажется на отопительном сезоне в Приморье. "В случае непогашения долгов, мы будем работать с прокуратурой. Письма в Генпрокуратуру РФ уже отправлены, сейчас ожидаем ответ", - заявил Игорь Нечаев. В то же время в городах, водоканалы которых не связаны с КГУП "Примтеплоэнерго", проблем с задолженностью по электроэнергии нет. "У нас нет претензий к Приморскому, Владивостокскому и Уссурийскому водоканалам", - отметил Нечаев.
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