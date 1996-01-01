Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кому с миллионом жить хорошо?
На Руси испокон веков отношение к деньгам было более чем философским - все беды от денег. И нарочито наделяли слова, связанные со звонкой монетой, недвусмысленными значениями. Так, корень слова "золото" явно прочитывается как "зло". Что для нас деньги и важно ли нашим согражданам стать миллионерами, мы решили узнать у наших собеседников, сформулировав вопрос таким образом: что бы вы сделали с миллионом рублей, неожиданно став его владельцем?
Денис, руководитель бизнес-направления в автомобильной компании:
- Я - человек вполне реалистичный и понимаю, что вдруг, из ниоткуда, такие деньги не появятся, поэтому даже не могу сказать, куда бы их потратил. А помечтать могу! Во-первых, миллион рублей сегодня не такая великая сумма, с ее помощью нельзя решить ни одну из серьезных проблем, которая может возникнуть. Незапланированный миллион, упавший "с небес" в руки человека, скорее, поставит в тупик, чем выручит. Хотя, конечно, для нас, россиян, средний уровень зарплат которых составляет около 15 тыс. руб., эти деньги далеко не лишние. Если бы миллион попал в мои руки, то я бы подумал, какие проблемы для меня приоритетны: улучшение жилищных условий, помощь родственникам, приобретение одежды и обуви. На 1 миллион разве что есть призрачная возможность купить хиленькую гостиночку в захудалом районе Владивостока, т.е. решение жилищного вопроса отпадает сразу. Если за спиной, что называется, большой ноль в смысле наличия финансов, а перед глазами ответственность в качестве семьи, этот миллион разойдется моментально на повседневные нужды. Хотя, фантазируя о миллионе, можно помечтать о настоящем путешествии, скажем, в Мексику или на Кубу. Миллион поможет построить и загородный дом, но с условием, если у человека уже есть свои оформленные 6 соток.
Юлия, врач-отоларинголог, и Евгений, инженер:
- Сразу в голове возникает масса планов, в первую очередь это собственная квартира, хотя на такие деньги ее не приобретешь. Наверное, отправились бы в путешествие на все деньги - поехали бы в Японию! А еще бы с удовольствием получили - второе высшее образование, языковое.
Андрей, инженер нефтяной промышленности:
- В принципе, 1 миллион рублей - это около $ 40 тыс. Значит, будь они в моих руках я бы купил недорогую машину тысяч за 15 долларов, а остальное вложил бы в доходные финансовые институты с одной только целью - приобрести собственное жилье в центре России. Как видите, вполне прозаично.
Вячеслав, военнослужащий:
- Если посчитать, сколько я вложил за последние годы в ремонт своей квартиры, то набегает тоже значительная сумма. А с вашим миллионом я поступил бы следующим образом: купил бы новый капитальный гараж и новый автомобиль. В нашей семье прибавление, и лишние деньги были бы очень кстати.
Максим, специалист ВЭД и Лена, студентка Института искусств:
- Мы бы, не задумываясь, сделали ипотечный взнос за квартиру, которую мечтаем приобрести. Пусть это будет 20-30%, т.е. даже больше, чем требуют банки, все бы отдали. Для нас жилищная проблема на первом месте.
Новости тематики
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
Новости раздела
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам
- На Итурупе в аэропорту Ясный впервые приземлился частный легкомоторный самолет
- На Камчатке самых быстрых покорителей Авачинского вулкана наградят авиабилетами в Москву
- ВКС России срочно перебросили на Дальний Восток ракетоносцы Ту-160
- "Золоторукие" собрались на Сахалине
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"