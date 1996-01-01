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Кому с миллионом жить хорошо?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На Руси испокон веков отношение к деньгам было более чем философским - все беды от денег. И нарочито наделяли слова, связанные со звонкой монетой, недвусмысленными значениями. Так, корень слова "золото" явно прочитывается как "зло". Что для нас деньги и важно ли нашим согражданам стать миллионерами, мы решили узнать у наших собеседников, сформулировав вопрос таким образом: что бы вы сделали с миллионом рублей, неожиданно став его владельцем?

Денис, руководитель бизнес-направления в автомобильной компании:

- Я - человек вполне реалистичный и понимаю, что вдруг, из ниоткуда, такие деньги не появятся, поэтому даже не могу сказать, куда бы их потратил. А помечтать могу! Во-первых, миллион рублей сегодня не такая великая сумма, с ее помощью нельзя решить ни одну из серьезных проблем, которая может возникнуть. Незапланированный миллион, упавший "с небес" в руки человека, скорее, поставит в тупик, чем выручит. Хотя, конечно, для нас, россиян, средний уровень зарплат которых составляет около 15 тыс. руб., эти деньги далеко не лишние. Если бы миллион попал в мои руки, то я бы подумал, какие проблемы для меня приоритетны: улучшение жилищных условий, помощь родственникам, приобретение одежды и обуви. На 1 миллион разве что есть призрачная возможность купить хиленькую гостиночку в захудалом районе Владивостока, т.е. решение жилищного вопроса отпадает сразу. Если за спиной, что называется, большой ноль в смысле наличия финансов, а перед глазами ответственность в качестве семьи, этот миллион разойдется моментально на повседневные нужды. Хотя, фантазируя о миллионе, можно помечтать о настоящем путешествии, скажем, в Мексику или на Кубу. Миллион поможет построить и загородный дом, но с условием, если у человека уже есть свои оформленные 6 соток.

Юлия, врач-отоларинголог, и Евгений, инженер:

- Сразу в голове возникает масса планов, в первую очередь это собственная квартира, хотя на такие деньги ее не приобретешь. Наверное, отправились бы в путешествие на все деньги - поехали бы в Японию! А еще бы с удовольствием получили - второе высшее образование, языковое.

Андрей, инженер нефтяной промышленности:

- В принципе, 1 миллион рублей - это около $ 40 тыс. Значит, будь они в моих руках я бы купил недорогую машину тысяч за 15 долларов, а остальное вложил бы в доходные финансовые институты с одной только целью - приобрести собственное жилье в центре России. Как видите, вполне прозаично.

Вячеслав, военнослужащий:

- Если посчитать, сколько я вложил за последние годы в ремонт своей квартиры, то набегает тоже значительная сумма. А с вашим миллионом я поступил бы следующим образом: купил бы новый капитальный гараж и новый автомобиль. В нашей семье прибавление, и лишние деньги были бы очень кстати.

Максим, специалист ВЭД и Лена, студентка Института искусств:

- Мы бы, не задумываясь, сделали ипотечный взнос за квартиру, которую мечтаем приобрести. Пусть это будет 20-30%, т.е. даже больше, чем требуют банки, все бы отдали. Для нас жилищная проблема на первом месте.

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