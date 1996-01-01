Китай требует российских преподавателей

Почти все крупные университеты Китая ищут в России преподавательский состав. В основном пока требуются те, кто может преподавать китайским студентам английский, русский языки. Однако в последний год китайские университеты ищут "технарей". Заработная плата таких специалистов очень высока. Как рассказал "ЗР" один из преподавателей, которому было предложено читать лекции по горному делу в университете Китая, работодатель обещал ему 48 тыс. руб. в месяц. Контракт на 6 месяцев. Причем, по утверждениям китайской стороны, этот уровень зарплаты может быть повышен на втором контракте.