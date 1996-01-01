Будущие железнодорожники приступили к учебе

2200 студентов целевого профиля приступили в сентябре к учебе в Дальневосточном государственном университете путей сообщения (ДВГУПС) и его факультетах и филиалах в Хабаровске, Уссурийске и Тынде. Традиционно перед началом учебного года перед студентами выступили руководители Дальневосточной железной дороги. Выступая перед студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, заместитель начальника дороги по кадрам и социальным вопросам Олег КУРУНОВ заявил, что без университета Дальневосточная железная дорога не могла бы жить и развиваться, потому что университет является важнейшим поставщиком кадров, весь руководящий состав дороги вышел из стен этого учебного заведения, сообщает пресс-служба ДВЖД.