Хабаровские энергетики грозят оставить военных без воды

На сегодняшний день задолженность ДВО за горячую воду составила 44 млн руб.

В случае неоплаты долга в ближайшие дни от водоснабжения будут отключены более 100 объектов, в том числе и жилые дома военнослужащих. Кроме этого без водоснабжения могут остаться жители Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана, Амурска и Николаевска-на-Амуре, долг которых перед энергетиками достиг 4,5 млн руб.