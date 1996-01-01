У Хабаровска появится собственный флаг

К 150-летию со дня основания города, которое будет отмечаться в мае будущего года, Хабаровск обретет еще один символ - собственный флаг. Его эскиз на рассмотрение комиссии по подготовке к юбилейной дате был представлен членом Союза художников России Сергеем ЛОГИНОВЫМ - автором гербов Хабаровского края и краевой столицы, сообщила пресс-служба мэрии.

Флаг представляет собой прямоугольник, разделенный по вертикали трехцветными полосами, - широкими синей и красной по краям и узкой белой между ними. В центре полотнища изображен существующий - уже третий по счету в истории города - герб Хабаровска - белогрудый медведь и амурский тигр, которые удерживают в лапах предшествующий герб. Эскиз флага теперь должны рассмотреть и утвердить городские депутаты, после чего он станет официальным символом краевого центра.