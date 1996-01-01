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Плата за проезд во Владивостоке не изменится до конца сентября
Предложение Региональной энергетической комиссии (РЭК) повысить проезд на величину инфляции, равную 12%, автоперевозчики Владивостока отклонили.
После того как прокуратура Приморского края разрешила перевозчикам самостоятельно подавать расчеты тарифов на пассажирские перевозки, без корректировок городской администрации, как это было раньше, транспортные компании не замедлили воспользоваться своим правом. На последнем заседании РЭКа по регулированию тарифов, на котором собрались представители краевой и городской администраций, муниципального Управления городского пассажирского транспорта и собственно перевозчики, автопредприятиям предложили установить тариф в 9 руб.
Однако теперь, когда над последними не довлеет мэрия, коммерсанты решили рассчитать тарифы заново и обратиться в РЭК, так сказать, без посредников в виде властей. "По нашим подсчетам, плата за проезд должна составлять не менее 10 руб. и даже больше, - отметил президент Приморской ассоциации транспортных компаний Игорь КРАВЦОВ. - В настоящее время над своими расчетами работает около 10 перевозчиков. Эти цифры мы намерены подать до конца сентября".
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