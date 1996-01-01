www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.92 р. 100 JPY: 56.57 р.
EUR: 73.53 р. 10 CNY: 92.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Плата за проезд во Владивостоке не изменится до конца сентября

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Предложение Региональной энергетической комиссии (РЭК) повысить проезд на величину инфляции, равную 12%, автоперевозчики Владивостока отклонили.

После того как прокуратура Приморского края разрешила перевозчикам самостоятельно подавать расчеты тарифов на пассажирские перевозки, без корректировок городской администрации, как это было раньше, транспортные компании не замедлили воспользоваться своим правом. На последнем заседании РЭКа по регулированию тарифов, на котором собрались представители краевой и городской администраций, муниципального Управления городского пассажирского транспорта и собственно перевозчики, автопредприятиям предложили установить тариф в 9 руб.

Однако теперь, когда над последними не довлеет мэрия, коммерсанты решили рассчитать тарифы заново и обратиться в РЭК, так сказать, без посредников в виде властей. "По нашим подсчетам, плата за проезд должна составлять не менее 10 руб. и даже больше, - отметил президент Приморской ассоциации транспортных компаний Игорь КРАВЦОВ. - В настоящее время над своими расчетами работает около 10 перевозчиков. Эти цифры мы намерены подать до конца сентября".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru