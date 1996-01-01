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Из чего делают Coca-Cola?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Рецепт напитка Coca-Cola, который одноименная компания хранила в тайне с 1886 года, раскрыт. Об этом заявил глава действующего в Турции Совета мира Фонда Святого Николая Муаммер Карабулут, подавший в прошлом году на компанию Coca-Cola в суд с требованием раскрыть формулу производимого ею прохладительного напитка. По словам Карабулута, рецепт аптекаря из Атланты Джона Пембертона включает "сахар, фосфорную кислоту, кофеин, карамель, двуокись углерода и экстракт Coca-Cola". Сам же "экстракт" изготавливается вовсе не из растительного сырья, как полагали ранее, а является пищевым красителем кармин или пищевой добавкой кошениль, добываемой из кошенильных червецов, сообщает NEWSru.com.

По данным "Энциклопедии Брокгауза и Ефрона", кошениль (Соccus cacti) - насекомое из семейства червецов (Coccidae), водящееся в одном из кактусов - нопале (Opuntia coccinellifera).

Самцы значительно меньше самок, тело их длиной 1,5 миллиметра, с двумя крыльями, 10-члениковыми усиками и 2 длинными хвостовыми нитями, кроваво-красного цвета. Самка длиной около 2,5 миллиметра, толстая, неподвижная, бескрылая с 9-члениковыми усиками и покрыта белым налетом, точно обсыпана мукой. Родина кошенили - Мексика, где она разводилась с незапамятных времен. Отсюда она вывезена и разведена в Гондурасе, на Яве, Канарских островах, в Алжире, на мысе Доброй Надежды и в Испании. По данным энциклопедии, так называемая польская кошениль (Porphyrophora polonica), насекомое из того же семейства, водится в средней Европе и России (в Германии, Швеции, Венгрии, Польше, зап. России и др.) на корнях Scleranthus perennis, Herniaria glabra, Parietaria и других растений. Насекомых собирают около Иванова дня. До распространения мексиканской кошенили составляла предмет промысла и употреблялась в качестве красной краски. Собранную кошениль умерщвляют погружением в уксусную кислоту или в горячую воду, или же действием высокой температуры в особых печах или камерах. Из кошенильных препаратов известны: кармин, карминный лак, аммиакальная кошениль и лак-лак или лак-дей. Кармином называется красного цвета порошок, осаждающийся после продолжительного стояния из водных отваров кошенили, к которым прибавлены некоторые соли вроде кремортартара или квасцов.

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