Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Почему он кусается
Нашему сыну 2 года. Резвый, умный. В последнее время начал... кусаться. Чуть что не по его - подходит и кусает. Бабушку, няню, отца, других детей. Пробовали наказывать - не помогает. Причем видно, что таким образом он вымещает свои злость и бессилие. Помогите разобраться, понять, что происходит с нашим Витей?
Отвечает детский психолог Ольга Богорчук:
- Вы правильно заметили, что ребенок вымещает на взрослых и детях какую-то свою обиду. Подумайте вместе: кто и каким образом наносит ему ее? Без видимой причины "кусачим" поведение не бывает. Что-то не в порядке! Возможно, вы слишком строги с мальчиком, постоянно его одергиваете, делаете замечания, и поэтому он находится в состоянии постоянного нервного напряжения.
Возможно, его обидел кто-то из старших детей, а вы не заметили. И таким образом он пытается показать всем свою силу. Кусание может стать проявлением ревности. Возможно, вы уделяете ему меньше внимания, чем другому ребенку или же члену семьи. Поэтому приглядитесь к поведению Вити, попробуйте понять причину его страхов, обид, ревности. Дайте ему ощутить себя защищенным, любимым - и "кусание" прекратится.
Новости тематики
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
Новости раздела
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Имя первооткрывательницы Долины гейзеров предлагают присвоить главному аэропорту Камчатки
- Предложение по переносу столицы ДФО во Владивосток представят президенту России
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Новые территории под "дальневосточный гектар" открыты для жителей Колымы
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Якутия бьет в одну точку
- Всемирный День туризма на Колыме отметят квестом
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- В Приморье вдвое увеличат затраты краевого бюджета на питание детей в школах
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо