Почему он кусается

Нашему сыну 2 года. Резвый, умный. В последнее время начал... кусаться. Чуть что не по его - подходит и кусает. Бабушку, няню, отца, других детей. Пробовали наказывать - не помогает. Причем видно, что таким образом он вымещает свои злость и бессилие. Помогите разобраться, понять, что происходит с нашим Витей?

Отвечает детский психолог Ольга Богорчук:

- Вы правильно заметили, что ребенок вымещает на взрослых и детях какую-то свою обиду. Подумайте вместе: кто и каким образом наносит ему ее? Без видимой причины "кусачим" поведение не бывает. Что-то не в порядке! Возможно, вы слишком строги с мальчиком, постоянно его одергиваете, делаете замечания, и поэтому он находится в состоянии постоянного нервного напряжения.

Возможно, его обидел кто-то из старших детей, а вы не заметили. И таким образом он пытается показать всем свою силу. Кусание может стать проявлением ревности. Возможно, вы уделяете ему меньше внимания, чем другому ребенку или же члену семьи. Поэтому приглядитесь к поведению Вити, попробуйте понять причину его страхов, обид, ревности. Дайте ему ощутить себя защищенным, любимым - и "кусание" прекратится.